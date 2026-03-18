Четыре округа Херсонской области были обесточены из-за удара ВСУ по подстанции

В Херсонской области отключилось электричество из-за обстрела подстанции в Запорожской области. Более 50 тыс. человек остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Без электричества остались Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа, уточнил господин Сальдо. Электричество отключилось в 53 населенных пунктах. По словам губернатора, 27 социально значимых объектов переведены на резервные источники питания.

Ранее сегодня Владимир Сальдо сообщил, что при атаках ВСУ на регион погиб мирный житель. Пострадали пять человек, включая троих детей. Повреждены жилые дома, дом культуры, здание детского сада и административное здание.