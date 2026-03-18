В Ватикане нашли картину Эль Греко под подделкой
Ватикан сообщил об обнаружении ранее неизвестной картины Эль Греко, долгое время скрытой под слоем другой работы, передает портал Artnet. Небольшую картину маслом «Искупитель» (ок. 1590–1595) нашли в папской резиденции.
Картина поступила в распоряжение Святого престола от испанского чиновника Хосе Марии Санчеса де Муниаина Хиля, который подарил ее папе Павлу VI в 1967 году. Работа находилась в Зале послов Апостольского дворца.
«С момента поступления в Ватикан работа не проходила ни реставрации, ни научных исследований»,— сообщила порталу реставратор Алессандра Зарелли.
После проверки состояния специалисты решили провести полную реставрацию. В ходе анализа установлено, что неизвестный фальсификатор закрасил оригинальный образ Христа собственной версией, однако после удаления верхнего слоя удалось восстановить подлинную живопись.
Картина представлена на выставке в Апостольском дворце Кастель-Гандольфо, расположенном примерно в 27 км от Ватикана.