В России утвердили ГОСТ на спортивную одежду

Росстандарт утвердил ГОСТ на спортивную одежду. Он вступит в силу 30 ноября. В документе описаны требования к пошиву, материалу, устойчивости окраски и другим параметрам изделий.

Документ распространяется на спортивную одежду для мужчин и женщин всех видов и материалов. Исключение — изделия, созданные по индивидуальным заказам, а также экипировка спортивных команд.

Вводится классификация одежды по полу, сезонности, функциональному назначению и традиционным особенностям (для национальных видов спорта). Изделия должны соответствовать образцу-эталону и иметь описание модели с указанием материалов, фурнитуры и особенностей пошива.