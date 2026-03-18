Россия рассчитывает, что Сеул воздержится от поставок оружия Украине

Россия внимательно следит за действиями Южной Кореи в отношении инициативы НАТО по закупкам вооружений у США для Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о возможном присоединении страны к механизму PURL. По ее словам, позиция Москвы была доведена до Сеула по дипломатическим каналам.

«Мы внимательно следим за планами этой страны в отношении натовской инициативы о так называемом "списке приоритетных потребностей Украины,— сказала госпожа Захарова на брифинге. — Мы рассчитываем, что Сеул продолжит придерживаться сдержанного подхода в русле сделанных им заявлений о неучастии в поставках киевскому режиму летального оружия».

В конце февраля агентство «Рёнхап» передавало, что руководство Южной Кореи рассматривает различные меры поддержки Украины. Представитель МИД страны тогда говорил, что страна продолжает консультироваться с Организацией Североатлантического договора (НАТО) по различным мерам поддержки Киева. «Рёнхап» со ссылкой на дипломатический источник также сообщал, что власти рассматривают возможность присоединения к инициативе PURL. Комментируя эти сообщения, Мария Захарова тогда допускала, что Россия в ответ прибегнет к «ответным, в том числе асимметричным, мерам».

Механизм PURL запустили 14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он предполагает выкуп вооружения для Украины из американских запасов за счет европейских стран и Канады.

Анастасия Домбицкая