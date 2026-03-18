Брэд Питт на суде с Джоли потребовал допросить экс-владельца бренда водки «Столичная»

Американский актер Брэд Питт ходатайствовал в суде Лос-Анджелеса о допросе российского бизнесмена Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на процессуальные документы. Дело связано с разбирательством между господином Питтом и его бывшей супругой, актрисой Анджелиной Джоли, о винодельне Chateau Miraval.

Судебный спор между бывшими супругами возник в 2022 году. Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в том, что она продала без его согласия свою долю в 50% во французской винодельне Chateau Miraval. Поместье пара приобрела в период брака.

После развода, как утверждает актер, он пытался выкупить долю бывшей супруги, однако переговоры провалились. В 2021-ом Анджелина Джоли продала свою долю компании бывшего владельца водочных марок «Столичная» и «Московская» Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ).

Теперь Брэд Питт хочет добиться от российского бизнесмена свидетельских показаний. Актер утверждает, что «сделка была организована и закрыта по указанию» Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Господин Питт заявил, что предприниматель обладает сведениями, имеющими непосредственное отношение к делу.

Сам бизнесмен, по словам Брэда Питта, дать показания добровольно отказался. Сейчас он проживает в Швейцарии, однако актер хочет привлечь его к процессу дистанционно.

В июле 2024 года российский суд принял решение о национализации активов холдинга Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) SPI Group и подконтрольных ему компаний. В декабре того же года бизнесмена внесли в перечень террористов и экстремистов. По данным Генпрокуратуры, структуры предпринимателя в 2022–2023 годах направили в поддержку украинской армии €38 млн.

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шавни (Оклахома, США) в религиозной американской семье. В школе мальчик занимался спортом, принимал участие в клубе дебатов, был активным учеником. Поступив в университет, где должен был изучать журналистику и рекламное дело, Питт бросил его ради покорения Голливуда

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шавни (Оклахома, США) в религиозной американской семье. В школе мальчик занимался спортом, принимал участие в клубе дебатов, был активным учеником. Поступив в университет, где должен был изучать журналистику и рекламное дело, Питт бросил его ради покорения Голливуда

Фото: из личного архива Брэда Питта

Перед тем как стать актером, Брэду Питту пришлось сменить несколько профессий: он поработал водителем, возил мебель, был промоутером в костюме цыпленка. Все это время Питт упорно ходил на кастинги, при этом посещая актерские курсы

Перед тем как стать актером, Брэду Питту пришлось сменить несколько профессий: он поработал водителем, возил мебель, был промоутером в костюме цыпленка. Все это время Питт упорно ходил на кастинги, при этом посещая актерские курсы

Фото: Fred Prouser / Reuters

В 1987 году актеру досталась роль в телесериале «Даллас», после чего он стал сниматься в небольших эпизодических ролях. В 1991 году Брэд Питт получил первую большую роль: режиссер Ридли Скотт позвал его в роуд-муви «Тельма и Луиза» (кадр на фото)

В 1987 году актеру досталась роль в телесериале «Даллас», после чего он стал сниматься в небольших эпизодических ролях. В 1991 году Брэд Питт получил первую большую роль: режиссер Ридли Скотт позвал его в роуд-муви «Тельма и Луиза» (кадр на фото)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

После «Тельмы и Луизы» последовали успешные картины «Легенды осени», «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», «Семь». В 1995 году актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», в котором он сыграл душевнобольного защитника животных. Получил «Оскара» Питт только в 2014 году, выступив сопродюсером фильма «12 лет рабства»

После «Тельмы и Луизы» последовали успешные картины «Легенды осени», «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», «Семь». В 1995 году актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», в котором он сыграл душевнобольного защитника животных. Получил «Оскара» Питт только в 2014 году, выступив сопродюсером фильма «12 лет рабства»

Фото: Michael Caulfield / AP

«У меня масса планов. Я бы хотел иметь кучу домов на колесах. Я бы хотел записать альбом, как Дженнифер Лопез. Я бы хотел выпустить свою собственную линию одежды. У меня все будет, как у Паффа Дэдди. Только мех будет синтетический».

«У меня масса планов. Я бы хотел иметь кучу домов на колесах. Я бы хотел записать альбом, как Дженнифер Лопез. Я бы хотел выпустить свою собственную линию одежды. У меня все будет, как у Паффа Дэдди. Только мех будет синтетический».

Фото: Reed Saxon / AP

Фильм 1999 года Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (кадр на фото) числится в десятке лучших по версии IMDb. Эдвард Нортон вспоминал, что они с Брэдом Питтом договорились о том, что по ходу съемок один будет соблюдать строгую диету и худеть, а второй (Питт) будет наращивать мышечную массу

Фильм 1999 года Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (кадр на фото) числится в десятке лучших по версии IMDb. Эдвард Нортон вспоминал, что они с Брэдом Питтом договорились о том, что по ходу съемок один будет соблюдать строгую диету и худеть, а второй (Питт) будет наращивать мышечную массу

Фото: Fox 2000 Pictures

В 2000 году Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон (на фото), однако пара рассталась спустя пять лет. Еще до начала бракоразводного процесса у актера начался роман с Анджелиной Джоли. «Я провел 90-е годы, пытаясь спрятаться, скрыться от полной звездной какофонии. Меня стало тошнить от самого себя. Я начал ощущать себя жалким. Вдруг я понял совершенно отчетливо, что упорно ищу фильм об интересной жизни, потому что моя собственная жизнь неинтересна. Я думал, что брак с Джен сможет помочь что-то с этим сделать. Пытался представить себе такой брак, каким он не был»,— рассказывал впоследствии актер

В 2000 году Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон (на фото), однако пара рассталась спустя пять лет. Еще до начала бракоразводного процесса у актера начался роман с Анджелиной Джоли. «Я провел 90-е годы, пытаясь спрятаться, скрыться от полной звездной какофонии. Меня стало тошнить от самого себя. Я начал ощущать себя жалким. Вдруг я понял совершенно отчетливо, что упорно ищу фильм об интересной жизни, потому что моя собственная жизнь неинтересна. Я думал, что брак с Джен сможет помочь что-то с этим сделать. Пытался представить себе такой брак, каким он не был»,— рассказывал впоследствии актер

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Мы, знаменитости, вынуждены держаться вместе. Я же не могу просто пойти к доктору и сидеть в приемной, читая журнал, — ко мне начнут подходить люди. Я не могу просто приехать в аэропорт и ждать своего рейса — меня там просто покалечат»

«Мы, знаменитости, вынуждены держаться вместе. Я же не могу просто пойти к доктору и сидеть в приемной, читая журнал, — ко мне начнут подходить люди. Я не могу просто приехать в аэропорт и ждать своего рейса — меня там просто покалечат»

Фото: Kevork Djansezian / AP

Брэд Питт — большой поклонник картины Гая Ричи (на фото слева) «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Брэд попросил его сыграть в следующей картине. В итоге в фильме «Большой куш» Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент

Брэд Питт — большой поклонник картины Гая Ричи (на фото слева) «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Брэд попросил его сыграть в следующей картине. В итоге в фильме «Большой куш» Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент

Фото: Fotodom / Richard Young / REX / Shutterstock

Актер активно занимается благотворительностью. К примеру, после урагана «Катрина», от которого в 2005 году пострадал Новый Орлеан, Брэд Питт создал фонд, занимавшийся строительством домов для тех, кто после стихийного бедствия лишился крова

Актер активно занимается благотворительностью. К примеру, после урагана «Катрина», от которого в 2005 году пострадал Новый Орлеан, Брэд Питт создал фонд, занимавшийся строительством домов для тех, кто после стихийного бедствия лишился крова

Фото: Gautam Singh / AP

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли (на фото) начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». Пара отказывалась комментировать свои отношения, но везде появлялась вместе. В 2012 году пара объявила о помолвке после семи лет совместной жизни, а в 2014 году поженилась. В 2016 году актриса подала на развод, в 2019 году суд принял решение о расторжении брака

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли (на фото) начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». Пара отказывалась комментировать свои отношения, но везде появлялась вместе. В 2012 году пара объявила о помолвке после семи лет совместной жизни, а в 2014 году поженилась. В 2016 году актриса подала на развод, в 2019 году суд принял решение о расторжении брака

Фото: Lionel Cironneau / AP

«Как-то раз я позвонил своему деду. &quot;Мы тут посмотрели твое кино&quot;, — сказал дед. &quot;Какое именно, дед?&quot; — сказал я. А он крикнул моей бабушке: &quot;Эй, Бетти, как называлось то кино, от которого я блевал третьего дня?&quot;»

«Как-то раз я позвонил своему деду. "Мы тут посмотрели твое кино", — сказал дед. "Какое именно, дед?" — сказал я. А он крикнул моей бабушке: "Эй, Бетти, как называлось то кино, от которого я блевал третьего дня?"»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В 2004 году актер снялся в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где сыграл роль Ахиллеса (на фото). «Я никогда в своей жизни не проводил так много времени в юбке, как на съемках &quot;Трои&quot;». Но юбки не так уж и плохи. Черт, они вовсе не так плохи»,— рассказывал актер о съемочном процессе

В 2004 году актер снялся в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где сыграл роль Ахиллеса (на фото). «Я никогда в своей жизни не проводил так много времени в юбке, как на съемках "Трои"». Но юбки не так уж и плохи. Черт, они вовсе не так плохи»,— рассказывал актер о съемочном процессе

Фото: Radiant Productions

«Свобода слова? Мне кажется, это отличная штука. Мне кажется, у всех должна быть свобода слова. Но вы лучше спросите об этом у Анджелины. Она вам расскажет гораздо больше, чем я». 
На фото: Брэд Питт с бывшим президентом США Биллом Клинтоном

«Свобода слова? Мне кажется, это отличная штука. Мне кажется, у всех должна быть свобода слова. Но вы лучше спросите об этом у Анджелины. Она вам расскажет гораздо больше, чем я».
На фото: Брэд Питт с бывшим президентом США Биллом Клинтоном

Фото: Stephen Chernin / AP

«Я без ума от мотоциклов. Абсолютно чокнут. У меня есть чопперы. У меня есть спортивные. У меня есть кроссовые. У меня есть мотоциклы, собранные специально для меня. Все эти машины — настоящее искусство, как скульптура. Но я не хочу говорить об этом. Просто признаю, что у меня есть такая болезнь. Вот и все»

«Я без ума от мотоциклов. Абсолютно чокнут. У меня есть чопперы. У меня есть спортивные. У меня есть кроссовые. У меня есть мотоциклы, собранные специально для меня. Все эти машины — настоящее искусство, как скульптура. Но я не хочу говорить об этом. Просто признаю, что у меня есть такая болезнь. Вот и все»

Фото: Matt Sayles / AP

В 2006 году в Намибии у Джоли и Питта родилась дочь Шайло Нувель, а через два года двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Актер усыновил всех приемных детей жены, всего их у пары шестеро и все носят фамилию Джоли-Питт

В 2006 году в Намибии у Джоли и Питта родилась дочь Шайло Нувель, а через два года двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Актер усыновил всех приемных детей жены, всего их у пары шестеро и все носят фамилию Джоли-Питт

Фото: Toru Hanai / Reuters

В 2009 году актер снялся в фильме Квентина Тарантино (на фото) «Бесславные ублюдки», который собрал в мировом прокате $320 млн. Актеру досталась роль лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу «Апач», Тарантино и Питт давно хотели поработать вместе

В 2009 году актер снялся в фильме Квентина Тарантино (на фото) «Бесславные ублюдки», который собрал в мировом прокате $320 млн. Актеру досталась роль лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу «Апач», Тарантино и Питт давно хотели поработать вместе

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в спортивной драме Беннетта Миллера «Человек, который изменил все» принесла актеру номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в спортивной драме Беннетта Миллера «Человек, который изменил все» принесла актеру номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: Francois Mori / AP

«Если бы у меня были сверхъестественные способности, я бы повернул время вспять — вот что бы я сделал».

«Если бы у меня были сверхъестественные способности, я бы повернул время вспять — вот что бы я сделал».

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В 2014 году в прокат вышел боевик Дэвида Эйра «Ярость», где Брэд Питт сыграл с Логаном Германом (на фото) и Шайей Лабафом

В 2014 году в прокат вышел боевик Дэвида Эйра «Ярость», где Брэд Питт сыграл с Логаном Германом (на фото) и Шайей Лабафом

Фото: Yuya Shino / Reuters

Среди работ актера — боевик «Союзники» Роберта Земекиса (премьера — на фото, 2016 год) и военная драма «Машина войны» (2017). В 2018 году Брэд Питт сыграл эпизодическую роль во второй части блокбастера «Дэдпул», а в 2019 году снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» .За свою роль в этом фильме актер получил награды «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и ряд других премий

Среди работ актера — боевик «Союзники» Роберта Земекиса (премьера — на фото, 2016 год) и военная драма «Машина войны» (2017). В 2018 году Брэд Питт сыграл эпизодическую роль во второй части блокбастера «Дэдпул», а в 2019 году снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» .За свою роль в этом фильме актер получил награды «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и ряд других премий

Фото: Abraham Caro Marin / AP

В 2022 году Брэд Питт снялся в фильме «Быстрее пули» режиссера Дэвида Литча, а также в картинах «Вавилон» Джека Конрада и «Затерянный город» Аарона и Адама Ни

В 2022 году Брэд Питт снялся в фильме «Быстрее пули» режиссера Дэвида Литча, а также в картинах «Вавилон» Джека Конрада и «Затерянный город» Аарона и Адама Ни

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 22

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шавни (Оклахома, США) в религиозной американской семье. В школе мальчик занимался спортом, принимал участие в клубе дебатов, был активным учеником. Поступив в университет, где должен был изучать журналистику и рекламное дело, Питт бросил его ради покорения Голливуда

Фото: из личного архива Брэда Питта

Перед тем как стать актером, Брэду Питту пришлось сменить несколько профессий: он поработал водителем, возил мебель, был промоутером в костюме цыпленка. Все это время Питт упорно ходил на кастинги, при этом посещая актерские курсы

Фото: Fred Prouser / Reuters

В 1987 году актеру досталась роль в телесериале «Даллас», после чего он стал сниматься в небольших эпизодических ролях. В 1991 году Брэд Питт получил первую большую роль: режиссер Ридли Скотт позвал его в роуд-муви «Тельма и Луиза» (кадр на фото)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

После «Тельмы и Луизы» последовали успешные картины «Легенды осени», «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», «Семь». В 1995 году актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», в котором он сыграл душевнобольного защитника животных. Получил «Оскара» Питт только в 2014 году, выступив сопродюсером фильма «12 лет рабства»

Фото: Michael Caulfield / AP

«У меня масса планов. Я бы хотел иметь кучу домов на колесах. Я бы хотел записать альбом, как Дженнифер Лопез. Я бы хотел выпустить свою собственную линию одежды. У меня все будет, как у Паффа Дэдди. Только мех будет синтетический».

Фото: Reed Saxon / AP

Фильм 1999 года Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (кадр на фото) числится в десятке лучших по версии IMDb. Эдвард Нортон вспоминал, что они с Брэдом Питтом договорились о том, что по ходу съемок один будет соблюдать строгую диету и худеть, а второй (Питт) будет наращивать мышечную массу

Фото: Fox 2000 Pictures

В 2000 году Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон (на фото), однако пара рассталась спустя пять лет. Еще до начала бракоразводного процесса у актера начался роман с Анджелиной Джоли. «Я провел 90-е годы, пытаясь спрятаться, скрыться от полной звездной какофонии. Меня стало тошнить от самого себя. Я начал ощущать себя жалким. Вдруг я понял совершенно отчетливо, что упорно ищу фильм об интересной жизни, потому что моя собственная жизнь неинтересна. Я думал, что брак с Джен сможет помочь что-то с этим сделать. Пытался представить себе такой брак, каким он не был»,— рассказывал впоследствии актер

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Мы, знаменитости, вынуждены держаться вместе. Я же не могу просто пойти к доктору и сидеть в приемной, читая журнал, — ко мне начнут подходить люди. Я не могу просто приехать в аэропорт и ждать своего рейса — меня там просто покалечат»

Фото: Kevork Djansezian / AP

Брэд Питт — большой поклонник картины Гая Ричи (на фото слева) «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Брэд попросил его сыграть в следующей картине. В итоге в фильме «Большой куш» Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент

Фото: Fotodom / Richard Young / REX / Shutterstock

Актер активно занимается благотворительностью. К примеру, после урагана «Катрина», от которого в 2005 году пострадал Новый Орлеан, Брэд Питт создал фонд, занимавшийся строительством домов для тех, кто после стихийного бедствия лишился крова

Фото: Gautam Singh / AP

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли (на фото) начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». Пара отказывалась комментировать свои отношения, но везде появлялась вместе. В 2012 году пара объявила о помолвке после семи лет совместной жизни, а в 2014 году поженилась. В 2016 году актриса подала на развод, в 2019 году суд принял решение о расторжении брака

Фото: Lionel Cironneau / AP

«Как-то раз я позвонил своему деду. "Мы тут посмотрели твое кино", — сказал дед. "Какое именно, дед?" — сказал я. А он крикнул моей бабушке: "Эй, Бетти, как называлось то кино, от которого я блевал третьего дня?"»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В 2004 году актер снялся в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где сыграл роль Ахиллеса (на фото). «Я никогда в своей жизни не проводил так много времени в юбке, как на съемках "Трои"». Но юбки не так уж и плохи. Черт, они вовсе не так плохи»,— рассказывал актер о съемочном процессе

Фото: Radiant Productions

«Свобода слова? Мне кажется, это отличная штука. Мне кажется, у всех должна быть свобода слова. Но вы лучше спросите об этом у Анджелины. Она вам расскажет гораздо больше, чем я».
На фото: Брэд Питт с бывшим президентом США Биллом Клинтоном

Фото: Stephen Chernin / AP

«Я без ума от мотоциклов. Абсолютно чокнут. У меня есть чопперы. У меня есть спортивные. У меня есть кроссовые. У меня есть мотоциклы, собранные специально для меня. Все эти машины — настоящее искусство, как скульптура. Но я не хочу говорить об этом. Просто признаю, что у меня есть такая болезнь. Вот и все»

Фото: Matt Sayles / AP

В 2006 году в Намибии у Джоли и Питта родилась дочь Шайло Нувель, а через два года двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Актер усыновил всех приемных детей жены, всего их у пары шестеро и все носят фамилию Джоли-Питт

Фото: Toru Hanai / Reuters

В 2009 году актер снялся в фильме Квентина Тарантино (на фото) «Бесславные ублюдки», который собрал в мировом прокате $320 млн. Актеру досталась роль лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу «Апач», Тарантино и Питт давно хотели поработать вместе

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в спортивной драме Беннетта Миллера «Человек, который изменил все» принесла актеру номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: Francois Mori / AP

«Если бы у меня были сверхъестественные способности, я бы повернул время вспять — вот что бы я сделал».

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В 2014 году в прокат вышел боевик Дэвида Эйра «Ярость», где Брэд Питт сыграл с Логаном Германом (на фото) и Шайей Лабафом

Фото: Yuya Shino / Reuters

Среди работ актера — боевик «Союзники» Роберта Земекиса (премьера — на фото, 2016 год) и военная драма «Машина войны» (2017). В 2018 году Брэд Питт сыграл эпизодическую роль во второй части блокбастера «Дэдпул», а в 2019 году снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» .За свою роль в этом фильме актер получил награды «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и ряд других премий

Фото: Abraham Caro Marin / AP

В 2022 году Брэд Питт снялся в фильме «Быстрее пули» режиссера Дэвида Литча, а также в картинах «Вавилон» Джека Конрада и «Затерянный город» Аарона и Адама Ни

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

