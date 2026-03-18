Американский актер Брэд Питт ходатайствовал в суде Лос-Анджелеса о допросе российского бизнесмена Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на процессуальные документы. Дело связано с разбирательством между господином Питтом и его бывшей супругой, актрисой Анджелиной Джоли, о винодельне Chateau Miraval.

Судебный спор между бывшими супругами возник в 2022 году. Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в том, что она продала без его согласия свою долю в 50% во французской винодельне Chateau Miraval. Поместье пара приобрела в период брака.

После развода, как утверждает актер, он пытался выкупить долю бывшей супруги, однако переговоры провалились. В 2021-ом Анджелина Джоли продала свою долю компании бывшего владельца водочных марок «Столичная» и «Московская» Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ).

Теперь Брэд Питт хочет добиться от российского бизнесмена свидетельских показаний. Актер утверждает, что «сделка была организована и закрыта по указанию» Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Господин Питт заявил, что предприниматель обладает сведениями, имеющими непосредственное отношение к делу.

Сам бизнесмен, по словам Брэда Питта, дать показания добровольно отказался. Сейчас он проживает в Швейцарии, однако актер хочет привлечь его к процессу дистанционно.

В июле 2024 года российский суд принял решение о национализации активов холдинга Юрия Шефлера (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) SPI Group и подконтрольных ему компаний. В декабре того же года бизнесмена внесли в перечень террористов и экстремистов. По данным Генпрокуратуры, структуры предпринимателя в 2022–2023 годах направили в поддержку украинской армии €38 млн.