СКР возбудил дело против трех судей в отставке из Ставропольского края

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против трех судей в отставке из Ставропольского края. Их обвиняют по статьям о приготовлении, посредничестве и получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Под следствие попали отставные зампредседателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов, судья Октябрьского райсуда Ставрополя Тимур Набоков и зампредседателя Невинномысского городского суда Артем Сергеев. Также фигурантами дела стали Сергей Михайлов и Евгений Сокуренко, им вменили посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в 2023 году господа Сергеев, Набоков и Михайлов предложили Михаилу Хрипунову взятки в 1 млн и 3 млн руб. За это судья должен был назначить вместо заключения под стражу домашний арест двум фигурантам уголовных дел. Зампред Ставропольского суда согласился, но инстанция оставила обвиняемых в СИЗО, из-за чего судье не передали деньги.

В декабре того же года господин Набоков через Евгения Сокуренко получил 50 тыс. руб., за что удовлетворил иск о взыскании долга. В июле 2024 года Михаилу Хрипунову через господ Михайлова и Набокова передали 500 тыс. руб. После этого судья оставил без изменений решение об удовлетворении иска по гражданскому делу.

Тимур Набоков начал работу в судебной системе в 2011 году, будучи секретарем судебного заседания Мособлсуда. Пост судьи Октябрьского райсуда Ставрополя он получил в апреле 2022 года. Михаил Хрипунов с 2000 по 2020 год работал в Мособлсуде, после чего перешел в Ставропольский краевой суд. Артем Сергеев получил должность зампреда городского суда в декабре 2024 года, ранее работал судьей Промышленного райсуда Ставрополя.

Никита Черненко