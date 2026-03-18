ГК Ritual.ru

Один из крупнейших российских операторов ритуальных услуг. В месяц проводит более 1 тыс. погребений. Основное юридическое лицо группы — АО «Ритуал-Сервис». Компания является одной из городских специализированных служб по вопросам похоронного дела. Такие структуры оказывают в том числе гарантированный перечень услуг, получая компенсацию из муниципального бюджета. Владельцами компании, по данным СПАРК, выступают в равных долях Олег Шелягов и подконтрольное мэрии ГБУ «Ритуал». Выручка «Ритуал-Сервиса» в 2024 году (более свежие данные не раскрываются) составила 88,2 млн руб., чистый убыток — 11,4 млн руб.

Товарный знак Ritual.ru зарегистрирован в 2017 году. В периметр группы также входит подконтрольное непосредственно Олегу Шелягову АО «Военно-мемориальная компания», специализирующееся на организации прощальных церемоний с военнослужащими. Бизнесмен также контролирует ООО «Ритуал.Ру» с выручкой 82,8 млн руб. в 2025 году, ООО «Ритуал.Рус», ООО «Букет.онлайн» и 40% в ООО «АПК Результат».