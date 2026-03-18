Невольник «Челси»

Правительство Великобритании уведомило российского предпринимателя Романа Абрамовича о намерении подать на него в суд. Претензии британских властей вызваны отказом бизнесмена передать в благотворительный фонд £2,5 млрд, полученных им в 2022 году после вынужденной продажи футбольного клуба «Челси». Разногласия сводятся к двум пунктам. Господин Абрамович, ранее обещавший пустить деньги от реализации футбольного актива на помощь пострадавшим от событий на Украине, настаивает на том, чтобы средства получили все нуждающиеся, а не только украинцы. Британские власти считают, что из этой схемы должны быть исключены российские граждане. У сторон нет согласия и относительно размера благотворительного взноса. Правительство Великобритании полагает, что на него должны пойти все деньги, вырученные от продажи «Челси». Представители господина Абрамовича настаивают на том, что в благотворительный фонд будет перечислено только £987 млн.

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters Роман Абрамович, обещавший пустить деньги от реализации «Челси» на помощь пострадавшим от событий на Украине, настаивает на том, чтобы средства получили все нуждающиеся, а не только украинцы

Правительство Великобритании, как сообщает ряд изданий, включая The Guardian, The Telegraph, Sky News, уведомило адвокатов российского предпринимателя Романа Абрамовича о намерении подать на него в суд. В заявлении, распространенном пресс-службой британского правительства, говорится: «Мы предоставили Роману Абрамовичу последний шанс поступить правильно. И снова он не осуществил пожертвование, которое обязался сделать. Теперь мы предпримем дальнейшие шаги с тем, чтобы добиться исполнения обещания, сделанного во время продажи "Челси"».

Сообщается, что власти официально уведомили о своих намерениях адвокатов предпринимателя. Ответной реакции от них пока не последовало. В декабре прошлого года британский премьер Кир Стармер установил дедлайн — 17 марта 2026 года, до которого требовал от Романа Абрамовича решить вопрос. До означенной даты условия господина Стармера выполнены не были.

В основе спора лежит история 2022 года, когда Роман Абрамович, подпавший под британские санкции после начала событий на Украине, был вынужден продать «Челси».

Консорциум, возглавляемый американским бизнесменом Тоддом Бёли, заплатил за клуб £2,35 млрд. Деньги с тех пор остаются замороженными на счетах компании Fordstam Ltd (в свое время — материнская структура «Челси»), зарегистрированной на острове Джерси. За это время на них еще и проценты набежали — около £150 млн.

Четыре года назад господин Абрамович говорил, что передаст средства в благотворительный фонд, который будет помогать пострадавшим от событий на Украине. Сложность в том, что британские власти и представители бизнесмена по-разному подходят к вопросу о том, кого считать таковыми.

Правительство Великобритании неоднократно заявляло, что не допустит попадания даже части спорной суммы в руки россиян и настаивает на том, что средства благотворительного фонда должны расходоваться исключительно на Украине.

Представители Романа Абрамовича считают, что помогать надо всем пострадавшим вне зависимости от их гражданства.

Еще одним спорным моментом стал объем средств, которые пойдут в благотворительный фонд. Британские власти настаивают на перечислении в него всей суммы, то есть с учетом процентов,— £2,5 млрд. Адвокаты господина Абрамовича считают, что из нее нужно вычесть £1,429 млрд. Именно столько Fordstam должна также принадлежащей Роману Абрамовичу компании Camberley International Investments.

Долг возник из-за схемы финансирования «Челси». Клуб, точнее, его материнская компания получала деньги в виде беспроцентных и бессрочных займов. Теперь Camberley International Investments добивается погашения задолженности. В итоге на благотворительность с учетом прочих расходов, как сообщает Sky News со ссылкой на отчетность Fordstam, опубликованную на прошлой неделе, планируется выделить только £987 млн.

По всей видимости, разбирательства в суде сторонам избежать не удастся. Как следует из сообщения издания The Athletic, опубликованного в начале марта, Роман Абрамович готов идти до конца.

«Предложение о передаче этих средств на благотворительные цели было выдвинуто господином Абрамовичем еще до введения санкций, и он по-прежнему привержен обеспечению использования средств в благотворительных целях,— цитировал The Athletic письмо адвокатов миллиардера.— Таким образом, любое пожертвование будет сделано нашими клиентами только добровольно».

Тогда же сообщалось о намерении Романа Абрамовича направить часть средств на поддержку в том числе раненых российских солдат. Такая позиция понимания у британских властей, очевидно, не найдет.

Александр Петров