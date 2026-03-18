Венгрия оспаривает в суде антироссийские санкции ЕС по газу

Венгрия через Суд ЕС требует аннулировать европейский санкционный Регламент 2026/261 от 26 января 2026 года. Страна не согласна с такими мерами, как поэтапное прекращение импорта российского природного газа и подготовка к отказу от ввоза российской нефти в ЕС, а также улучшение мониторинга потенциальной энергетической зависимости и внесение изменений в Регламент 2017/1938 о безопасности газоснабжения. Иск против Совета ЕС и Европарламента подан 2 февраля, официальный журнал ЕС опубликовал выдержки из него 16 марта.

Правовой основой Регламента 2026/261 являются статьи 194(2) и 207 Договора о функционировании Евросоюза (ДФЕС). Согласно статье 194(2), ЕС не может лишать государства-члены права самим определять источники энергии и структуру энергоснабжения. Тем самым, считает истец, регламент нарушает эту норму, так как не допускает импорт газа из РФ в Евросоюз, вынуждая Венгрию искать другие источники энергии и перестраивать структуру своего энергоснабжения.

Ссылка на ст. 207, по мнению истца, и вовсе ошибочна, поскольку спорный акт не просто регулирует торговлю с Россией, а фактически прекращает ее. Вместо ст. 207 Венгрия считает юридически более корректным использование ст. 215 ДФЕС, которая говорит о введении санкций против государств, граждан и организаций.

Еще одним аргументом Венгрии является нарушение принципа солидарности стран—членов ЕС в области энергетической политики по ст. 194(1) ДФЕС. Институты Евросоюза обязаны проверять, наносит ли конкретная мера вред энергетическим интересам отдельных членов ЕС, и находить баланс между этим ущербом и интересами других государств, но, по мнению Венгрии, при принятии спорного регламента органы ЕС этого не сделали. Тем более что цели вводимых запретов, считает истец, несоразмерны ущербу, причиняемому таким членам ЕС, как Венгрия, чье снабжение природным газом по-прежнему в значительной степени зависит от российских поставок. По мнению заявителя, целей можно было бы достичь с помощью менее обременительных мер.

Варвара Кеня