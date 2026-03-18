Фото Майка Науменко и Виктора Цоя в Свердловске на аукционе купили за 75 тыс. рублей

Уникальная фотография Виктора Цоя и Майка Науменко во время посещения Свердловска авторства Ильдара Зиганшина была продана на аукционе «Литфонда» за 75 тыс. руб., сообщили в «Литфонде». Стартовая ставка была установлена в 50 тыс. руб. Фотография была сделана в декабре 1983 года, когда ленинградские музыканты посещали Свердловск с подпольными концертами. По воспоминаниям очевидцев, они играли акустику в две гитары.

Свердловский фотограф Ильдар Зиганшин известен, как оформитель ключевых альбомов «Наутилуса Помпилиуса», «Насти» и «Агаты Кристи».

Аукционный дом «Литфонд» 17 марта провел в онлайн-режиме тематические торги, посвященные 40-летию свердловского рок-клуба и 45-летию ленинградского рок-клуба. Среди реликвий, которые были выставлены на торги: редкие фотографии, макеты обложек альбомов, кассеты, письма и документы.

По данным «Литфонда», покупатели активно интересовались артефактами, связанными с Майком Науменко, Виктором Цоем, Егором Летовым, Ильей Кормильцевым, «Аквариумом», самиздатовскими журналами. Например, стоимость поздравления автора текстов группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева и фото с его супругой выросла с 20 тыс. до 30 тыс. руб.

