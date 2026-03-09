«Литфонд» проведет аукцион артефактов свердловского рок-клуба

Аукционный дом «Литфонд» проведет 17 марта тематические торги, посвященные 40-летию свердловского рок-клуба и 45-летию ленинградского рок-клуба. Аукцион пройдет в онлайн-режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Среди реликвий: редкие фотографии, макеты обложек альбомов, кассеты, письма и документы. Например, в лот со стартовой ценой 60 тыс. руб. вошли пять писем лидера группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова к первому президенту ленинградского рок-клуба Геннадию Зайцеву, написанные в 1985-1987 годах.

На торги выставлены: аудиокассета с первым альбомом группы «Ассоциация» «Угол» (стартовая цена 20 тыс. руб.), билет на концерт Свердловского рок-клуба во Дворце Молодежи 13 октября 1989 года (3 тыс. руб.), уникальная фотография Виктора Цоя и Майка Науменко во время посещения Свердловска с подпольными концертами в 1983 году авторства Ильдара Зиганшина (50 тыс. руб.).

На продаваемых фотографиях можно увидеть группы «Водопады имени Вахтанга Кикабидзе», «Трек», «Урфин Джюс», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», Настю Полеву, Илью Кормильцева, Евгения Кормильцева, Старика Букашкина и других. Их стоимость начинается от 3 тыс. руб.

Свердловский рок-клуб был создан 16 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут организованы концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли, 18 мая у Дворца молодежи откроют памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову.

Николай Яблонский