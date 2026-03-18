Ольга Низова назвала причины ухода с поста главы Тутаевского округа

Глава Тутаевского округа Ольга Низова решила уволиться по собственному желанию в связи с переездом в другой город. Об этом госпожа Низова написала на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Сегодня мой последний рабочий день в должности главы округа. Это было непросто, но по семейным обстоятельствам я приняла решение об увольнении по собственному желанию и переезде в другой город»,— написала Ольга Низова.

Она поблагодарила жителей округа за совместную работу и отметила, что ей было «в радость решать даже самые сложные задачи».

«Нам удалось реализовать важные проекты, сделать округ чуточку лучше и комфортнее. Я понимаю, что остались вопросы, которые еще ждут своего часа. Уверена, что следующая команда продолжит этот путь и добьется новых успехов»,— заключила глава.

Первый заместитель главы Тутаевского района Ольга Низова была назначена исполняющей обязанности главы в ноябре 2022 года после ухода с поста Дмитрия Юнусова. Дважды ее переизбирали на пост главы округа: в последний раз в 2025 году, тогда ее кандидатуру поддержал политсовет регионального отделения «Единой России».

Также пост заместителя главы администрации Тутаевского округа по экономическому развитию покинул Виталий Бортяков.

Алла Чижова