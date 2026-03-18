Госдума одобрила запрет на образы мертвых и сгенерированных людей в агитации

Государственная дума приняла в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство. В него вошел запрет на применение в агитации образов вымышленных и мертвых людей, в том числе сгенерированных при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Ограничение агитации вызвало вопросы сразу у нескольких депутатов от КПРФ. Так, коммунистка Анжелика Глазкова поинтересовалась у представлявшего поправки зампреда думского комитета по госстроительству Дмитрия Вяткина («Единая Россия»), почему КПРФ как партия, основанная Владимиром Лениным, не может использовать его образ в своей агитации.

Дмитрий Вяткин заявил, что инициатива направлена в первую очередь на защиту ушедших из жизни людей от некорректного использования их изображений. Здесь он подчеркнул, что умершие могут использоваться и в контрагитации, а с помощью программ ИИ может быть нанесен существенный ущерб их чести и достоинству, которые они уже не в силах защитить самостоятельно. «Поверьте, это не для того, чтобы кому-то что-то запретить, а для того, чтобы оградить от неправомерного использования людей»,— заверил единоросс.

Коммунисты также задали традиционные вопросы об отмене трехдневных выборов и системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Дмитрий Вяткин ответил, что последнее — «вопрос жизни и смерти» для прифронтовых и приграничных территорий страны. Сомнения членов КПРФ также вызвали меры по цифровизации избирательной системы. В частности, возможность оформления электронных протоколов об итогах голосования и сводных электронных таблиц.

Выступивший от фракции Юрий Синельщиков заявил, что КПРФ не будет поддерживать пакет законопроектов. Андрей Кузнецов представил позицию «Справедливой России», заверив авторов поправок в поддержке со стороны его фракции. Однако он добавил, что считает справедливым разрешить кандидатам использовать в агитации образы их сторонников и членов семей.

За принятие поправок в первом чтении проголосовали 344 депутата, 54 выступили против, еще один воздержался.

Степан Мельчаков