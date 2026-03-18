Верховный суд: сообщившему недостоверные данные о себе заемщику не спишут долги
Верховный суд РФ (ВС) признал, что обанкротившийся заемщик, сообщивший банку при получении кредита недостоверные сведения о зарплате и других долгах, не может рассчитывать на освобождение от обязательств.
К такому выводу пришла экономколлегия ВС в рамках банкротного дела Рашида Долакова. Его кредиторами были Сбербанк с требованием на 3,78 млн руб. и ВТБ — 1,02 млн руб. Нюанс в том, что господин Долаков взял заем сразу в двух банках в один день, из-за чего кредиторы не успели увидеть в его кредитной истории актуальную долговую нагрузку. Сам же должник о втором кредите не сообщил, более того, он завысил данные о своих доходах. По справкам 2-НДФЛ заемщик зарабатывал в месяц около 27 тыс. руб., а банкам гражданин сообщил о среднемесячном доходе в 240 тыс. руб.
Со ссылкой на эти факты Сбербанк потребовал не списывать заемщику долги по завершении банкротства. Арбитражный суд Ингушетии согласился с кредитором, отказав должнику в освобождении от обязательств перед Сбербанком. Но апелляция и окружная кассация отменили это решение, указав, что банки могли сами проверить платежеспособность клиента. По жалобе Сбербанка дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала отказ списать банкроту долги.
Из определения ВС (.pdf) следует, что добросовестное поведение должника предполагает предоставление достоверной информации. Если же гражданин сообщил заведомо ложные сведения по существенным для кредитора вопросам, он не может быть освобожден от обязательств, говорится в судебном акте.
ВС подчеркнул, что даже наличие у банка возможности проверить сведения о заемщике не снимает с последнего обязанности действовать добросовестно. А в этом деле заемщик и вовсе взял два кредита в один день. В подобной ситуации, по мнению ВС, гражданин должен был сообщить кредитору о намерении получить заем частями в нескольких банках.