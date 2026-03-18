Верховный суд: сообщившему недостоверные данные о себе заемщику не спишут долги

Верховный суд РФ (ВС) признал, что обанкротившийся заемщик, сообщивший банку при получении кредита недостоверные сведения о зарплате и других долгах, не может рассчитывать на освобождение от обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

К такому выводу пришла экономколлегия ВС в рамках банкротного дела Рашида Долакова. Его кредиторами были Сбербанк с требованием на 3,78 млн руб. и ВТБ — 1,02 млн руб. Нюанс в том, что господин Долаков взял заем сразу в двух банках в один день, из-за чего кредиторы не успели увидеть в его кредитной истории актуальную долговую нагрузку. Сам же должник о втором кредите не сообщил, более того, он завысил данные о своих доходах. По справкам 2-НДФЛ заемщик зарабатывал в месяц около 27 тыс. руб., а банкам гражданин сообщил о среднемесячном доходе в 240 тыс. руб.

Со ссылкой на эти факты Сбербанк потребовал не списывать заемщику долги по завершении банкротства. Арбитражный суд Ингушетии согласился с кредитором, отказав должнику в освобождении от обязательств перед Сбербанком. Но апелляция и окружная кассация отменили это решение, указав, что банки могли сами проверить платежеспособность клиента. По жалобе Сбербанка дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала отказ списать банкроту долги.

Из определения ВС ( .pdf ) следует, что добросовестное поведение должника предполагает предоставление достоверной информации. Если же гражданин сообщил заведомо ложные сведения по существенным для кредитора вопросам, он не может быть освобожден от обязательств, говорится в судебном акте.

ВС подчеркнул, что даже наличие у банка возможности проверить сведения о заемщике не снимает с последнего обязанности действовать добросовестно. А в этом деле заемщик и вовсе взял два кредита в один день. В подобной ситуации, по мнению ВС, гражданин должен был сообщить кредитору о намерении получить заем частями в нескольких банках.

Ян Назаренко