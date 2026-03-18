Африканское поле чудес

Африканская конфедерация футбола (CAF) создала громкий прецедент. Она стала первой футбольной структурой, которая передала титул победителя крупного состязания для сборных от одной команды другой задним числом. Спустя два месяца после завершения своего регионального первенства, Кубка африканских наций, CAF изменила результат его финального матча, засчитав техническое, со счетом 0:3, поражение сборной Сенегала, которая обыграла — 1:0 — хозяев турнира марокканцев. Наказаны сенегальцы, собирающиеся обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) и призывающие расследовать действия конфедерации на предмет наличия в них коррупционной составляющей, за демарш в концовке основного времени, когда примерно на четверть часа покинули поле в знак протеста против назначения судьей пенальти.

Фото: Torbjorn Tande / DeFodi / Getty Images

Африканская конфедерация футбола обнародовала вердикт по итогам рассмотрения апелляции Федерации футбола Марокко (ее глава Фузи Лекжа является первым вице-президентом CAF), поданной ею после состоявшегося два месяца назад, 18 января, финального матча Кубка африканских наций. Марокканцы, хозяева турнира, уступили в нем — 0:1 — сборной Сенегала.

Решение CAF стало информационным хитом по вполне понятной причине. Эта структура создала прецедент.

Она стала первой, постфактум поменявшей победителя крупного состязания для сборных, засчитав сенегальцам так называемое техническое поражение — 0:3 — и заставив всех обозревателей вспомнить некоторые детали встречи.Скандал в ней вспыхнул уже в добавленное к основному время. На пятой ее минуте арбитр Жан-Жак Ндала отменил гол сенегальца Исмаилы Сарра, заметив неочевидное нарушение, предшествовавшее удару со стороны одного из его партнеров.

По поведению главного тренера сборной Сенегала Папа Тьява было видно, что решение его возмутило и вывело из себя. А еще примерно через три минуты Ндала при помощи VAR зафиксировал фол в сенегальской штрафной со стороны защитника Эль-Хаджи Малика Диуфа на форварде марокканцев Браиме Диасе, назначив пенальти.

Это его решение уже спровоцировало настоящее ЧП. Группа фанатов сенегальской сборной попыталась прорваться на поле, кидаясь стульями и иными предметами. Стюарды вступили с ними в потасовку, по итогам которой были задержаны 19 болельщиков. А Пап Тьяв увел свою команду в раздевалку. Из всех сенегальцев нежелание совершать демарш демонстрировал лишь Садио Мане, наиболее яркая звезда сборной.

Вернулись на газон они через 17 минут. Матч возобновился исполнением одиннадцатиметрового Браимом Диасом, который упустил вернейшую возможность принести марокканцам трофей: голкипер Эдуар Менди взял его слабенький удар. А в дополнительное время Пап Гейе принес сборной Сенегала победу.

События в этом матче вызвали бурную реакцию в футбольном сообществе.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, которого шокировали «ужасные сцены», осудил поведение сенегальцев, а CAF наказала ряд участников скандала денежными штрафами и непродолжительными дисквалификациями.

Однако история на этом не закончилась, поскольку марокканская федерация опротестовала результат финала, основываясь на регламенте Кубка африканских наций. Объясняя свой вердикт, CAF подтвердила, что и в самом деле посчитала действия членов сенегальской сборной нарушением двух дополняющих друг друга статей этого документа — 82-й и 84-й. В них сказано, что команда, покидающая поле без санкции арбитра, считается «проигравшей» со счетом 0:3 и подлежит исключению из состязания.

Нетрудно было догадаться, что подобная интерпретация регламента не устроила сенегальскую сторону. В своем официальном заявлении Федерация футбола Сенегала охарактеризовала вердикт CAF как «несправедливый», «неприемлемый» и «бросающий тень на весь африканский футбол».

Генеральный секретарь федерации Абдулайе Сейду Сов, комментируя его Radiodiffusion Television Senegalaise, назвал решение о передаче титула «абсолютно ни на чем не основанным», «позорным для Африки» и предупредил, что в ближайшее время организация свяжется с юристами для подготовки апелляции в Спортивный арбитражный суд, высшую в спорте апелляционную инстанцию. «Правда, и закон на стороне Сенегала»,— добавил он.

Впрочем, кажется, шансов доказать это у сенегальцев мало. Дело в том, что на руку CAF играет как раз существующий прецедент из клубного футбола.

В 2019 году тунисский «Эсперанс» принимал марокканский «Видад» в ответном матче финального противостояния африканской Лиги чемпионов.

По ходу него из строя вышла система VAR, после чего гол, забитый во втором тайме клубом из Марокко, сравнявшим счет по сумме двух игр, неожиданно был отменен из-за положения вне игры. При этом телевизионный видеоповтор эпизода четко показал, что офсайда не было, а рефери допустил грубую ошибку.

В знак протеста гости покинули поле, так на него и не вернувшись. CAF первоначально постановила переиграть матч на нейтральном поле. Но «Эсперанс» обратился с апелляцией в CAS, и тот встал на сторону клуба, заставив африканскую конфедерацию присудить «Видаду» техническое поражение. Марокканцы также подали иск в арбитраж, однако их апелляцию не удовлетворили.

Правительство Сенегала между тем настаивает на проведении независимого международного расследования в связи с «подозрениями в коррупции внутри руководящих органов CAF».

Об этом заявила представитель правительства страны, у которой отняли почетный футбольный титул, Мари Роз Хади Фату Файе. По ее словам, таким поступком CAF «серьезно подорвала доверие к себе».

Алексей Доспехов