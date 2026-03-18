Хуснуллин назвал капитализацию России сопоставимой со стоимостью Нью-Йорка

Россия остается серьезно недокапитализированной страной, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, капитализация страны в начале 2026 года превысила 900 трлн руб. (около $10,85 трлн).

«Много это или мало? Столько стоят самые капитализированные компании мира. Это стоимость Нью-Йорка. Может вся наша страна стоить как Нью-Йорк?» — задался вопросом господин Хуснуллин (цитата по РБК).

Вице-премьер добавил, что сейчас имущество — это основа налоговой базы во всем мире. Поэтому, пояснил Марат Хуснуллин, в России следует увеличить земли под строительство жилья. «Мы должны до 2030 года иметь 500 тыс. га для жилищного строительства. Мы должны эту землю найти и ввести в оборот»,— уточнил господин Хуснуллин.

Среди задач вице-премьер назвал не только рассмотрение земель под строительство жилья, но и подготовку документов, чтобы вовлечь ее в строительный оборот.

