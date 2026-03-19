Прибыль «Липецкой энергосбытовой компании» выросла в 2,7 раза, превысив 2,3 млрд

ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 2,32 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в 2024-м (860 млн руб.). Выручка предприятия при этом выросла на 37% — до 11,6 млрд руб. против 8,47 млрд руб. годом ранее. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж выросла на 35% (до 10,35 млрд руб.), валовая прибыль увеличилась более чем в полтора раза (+57,7%), достигнув 1,25 млрд руб. Управленческие расходы при этом выросли на 19% (до 0,48 млрд руб.). Прибыль от продаж стала больше в 2,4 раза — с 320 млн руб. до 770 млн руб.

Проценты к получению увеличились в 4,3 раза и достигли 1,57 млрд руб. против 360 млн руб. в 2024-м. Прочие доходы выросли на 19,6% (до 1,27 млрд руб.), расходы сократились на 18,7% (до 1,23 млрд руб.). Активы компании за год выросли более чем в 1,7 раза и достигли 3,77 млрд руб. Это произошло главным образом за счет увеличения оборотных активов — в два раза, до 3,24 млрд руб. Предоставленные займы увеличились в 2,5 раза, до 2 млрд руб., а дебиторская задолженность — на 76,4%, до 1,08 млрд руб. Денежные средства на счетах сократились на 19,9%, до 110 млн руб. Капитал и резервы выросли в 2,5 раза и составили 2,4 млрд руб., нераспределенная прибыль достигла 2,32 млрд руб. Краткосрочные обязательства увеличились на 8,2% (до 1,36 млрд руб.), кредиторская задолженность выросла на 8,4% — до 1,33 млрд руб.

По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, ПАО зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Гендиректор — Сергей Воробцов. Данные о владельцах, в том числе исторические, отсутствуют. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит кипрскому офшору Zefavel Trading Limited.

С марта 2023 года ЛЭСК подала к ООО «Овощи Черноземья» (структура агрохолдинга «Эко-культура») более 20 исков на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Причина разбирательств — систематические просрочки оплаты электроэнергии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова