Еще одного чиновника из Наримановского района уволили из-за отсутствия диплома

Замглавы администрации Наримановского района уволен из-за отсутствия диплома о высшем образовании. Об этом сообщила прокуратура Астраханской области, проводившая проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе.

Надзорное ведомство установило, что в мае 2025 года экс-глава района Дмитрий Курьянов (возглавлял администрацию с января 2025 года по январь 2026-го), которого будут судить за мошенничество, утвердил на муниципальную службу работника без высшего образования. В прокуратуре отметили, что кадровое решение противоречило п. 3 ст. 6 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы».

По итогам проверки в орган местного самоуправления было внесено представление. После его рассмотрения чиновник, не соответствующий квалификационным требованиям, был отправлен в отставку.

Месяц назад прокуратура сообщала об аналогичном инциденте в администрация районного центра (Нариманов). Заместителя мэра также уволили из-за отсутствия высшего образования после вмешательства ведомства.

