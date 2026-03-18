МИД России призвал Афганистан и Пакистан отказаться от конфронтации

Россия глубоко обеспокоена ситуацией с боестолкновениями между Афганистаном и Пакистаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

«Мы с глубокой обеспокоенностью воспринимаем непрекращающееся военное противостояние между дружественными нам странами – Пакистаном и Афганистаном, влекущее трагические последствия, в том числе для мирного населения»,— сказала дипломат на брифинге.

Ранее в интервью «Известиям» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва готова предложить Исламабаду и Кабулу посреднические услуги с целью деэскалации между двумя странами. Господин Кабулов добавил, что риски перерастания текущих столкновений в полномасштабную войну сохраняются, хотя и маловероятны. Россия, по его словам, заинтересована в скорейшем прекращении взаимных ударов.

Обострение конфликта началось 22 февраля после удара Пакистана по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан». Через несколько дней движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане с 2021 года, начало наступление в приграничных районах Пакистана. В ответ Исламабад объявил об «открытой войне» против талибов.

Анастасия Домбицкая