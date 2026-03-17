Москва между Кабулом и Исламабадом

На фоне пожара на Ближнем Востоке противостояние Кабула и Исламабада грозит подорвать стабильность Центральной и Южной Азии. Сдержанность мирового сообщества в оценке этого конфликта вполне объяснима: мир просто не готов к еще одной крупномасштабной горячей точке. За исключением Индии, крупные игроки предпочитают роль сторонних наблюдателей.

Омар Нессар, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Однако долго не замечать этот конфликт вряд ли получится.

Для России и стран Центральной Азии стабильность в Афганистане имеет принципиальное значение. Эскалация афгано-пакистанского конфликта несет в себе потенциал долгосрочной дестабилизации, что в перспективе способно создать новые вызовы на границах государств—членов ОДКБ.

Последствия эскалации между Кабулом и Исламабадом носят многоуровневый характер, создавая риски в экономике, безопасности и геополитическом положении соседних государств.

Наибольшие экономические риски для Москвы связаны с будущим трансрегиональных проектов. Большинство инициатив, призванных соединить Центральную и Южную Азию, напрямую зависят от стабильности отношений Афганистана и Пакистана.

Приоритетное значение для России имеет развитие международного транспортного коридора «Север—Юг».

Однако разрастание конфликта напрямую угрожает реализации этого проекта, замораживанию инвестиций и повышению страховых рисков для грузоперевозчиков.

В сфере безопасности последствия могут оказаться наиболее тяжелыми. Усиление вооруженного конфликта неизбежно приведет к ослаблению контроля над отдельными районами Афганистана. Возникающий вакуум власти или снижение возможностей афганских властей по управлению территорией создают благоприятную среду для активизации вооруженных формирований, включая террористические группировки.

Особую тревогу вызывает положение стран Центральной Азии, имеющих границу с Афганистаном. Для России, связанной с этими государствами союзническими обязательствами, это означает рост нагрузки на собственные военные ресурсы и необходимость дополнительных мер по охране южных рубежей.

Учитывая это, оптимальным сценарием для России была бы локализация конфликта и возвращение к переговорному процессу. Однако дальнейшая эскалация способна существенно сузить пространство для дипломатии. Развитие событий по силовому сценарию грозит интернационализацией конфликта.

В такой ситуации Москве придется делать непростой выбор.

Россия имеет стратегические связи с Индией, которая находится в состоянии перманентного противостояния с Пакистаном. Смещение баланса в сторону альянса Индия-Афганистан выглядит наиболее вероятным, хотя это и чревато для Москвы охлаждением отношений с Исламабадом.

Не стоит забывать и о том, что Китай имеет давние партнерские отношения с Пакистаном, в то время как Индия находится в состоянии конфликта с Исламабадом.

Такая расстановка сил повышает вероятность того, что противостояние выйдет за рамки двустороннего и привлечет внимание других крупных держав. Таким образом, главным вызовом для Москвы становится не столько сам конфликт, сколько его способность разрушить баланс сил и интересов и создать перманентную зону нестабильности в Центральной Азии.

Омар Нессар, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН