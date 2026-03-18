Двум подросткам в Нижнем Новгороде дали реальные сроки за поджог базовых станций

В Нижнем Новгороде подростков в возрасте 16 и 17 лет отправили в воспитательную колонию за поджог базовых станций сотовой связи. Второй Западный окружной военный суд признал их виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили в региональном УФСБ.

Уголовное дело расследовали следователи областного СУ СКР. Установлено, что в мае 2025 года несовершеннолетние по заданию неизвестного лица, полученного в мессенджере Telegram, подожгли три базовые станции операторов сотовой связи на территории Ленинского района.

Одному из фигурантов назначили шесть лет и три месяца воспитательной колонии, второму — шесть лет. Приговор вступил в силу.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее еще двух несовершеннолетних жителей Нижегородской области приговорили к шести и восьми годам воспитательной колонии за поджог релейного шкафа и шкафов пункта считывания информации на перегоне железнодорожных станций Тоншаево — Пижма.

Галина Шамберина