Два нижегородских подростка получили шесть и восемь лет колонии за теракт

Два подростка в Нижегородской области признаны виновными в совершении теракта на железной дороге (ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Второй Западный окружной военный суд назначил им шесть и восемь лет воспитательной колонии, сообщили в региональном УФСБ.

Установлено, что в феврале 2025 года обвиняемые, которым тогда было 15 и 16 лет, за денежное вознаграждение подожгли релейный шкаф и два шкафа пункта считывания информации на перегоне станций Тоншаево — Пижма. Это привело к задержке поездов.

Приговор несовершеннолетним в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина