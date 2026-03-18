Фото: Ammar Awad / Reuters

Новость, которая всем не понравилась. И это не обновление налоговой системы и не ограничения доступа к сервисам. Пользователи соцсетей узнали о результатах многолетнего расследования. Журналисты Reuters выяснили, что самый известный стрит-арт художник мира — Бэнкси — на самом деле Робин Ганнингем. Это имя и раньше упоминали в СМИ, но в какой-то момент след затерялся. Расследователи не сдавались и нашли мужчину, который, как оказалось, сменил документы и стал рядовым британцем Дэвидом Джонсом.

Сообщение об этом разоблачении облетело все паблики про искусство. И вот что примечательно: людям оказалось это неинтересно.

Напомню, Бэнкси оставлял свои работы на городских улицах 1990-х годов сначала в Великобритании, потом и в других странах. Граффити, как правило, содержат высказывание автора и выражают глубокие эмоции (как, например, ощущение расставания с детством), протест (напоминая, что Стив Джобс — тоже сын сирийского мигранта), иронию над новыми реалиями и двойными стандартами.

Бэнкси монетизирует свое искусство, создавая полотна по мотивам нашумевших граффити. Самый дорогой лот был продан на аукционе Sotheby's в 2021 году за $25,4 млн. Это была «Любовь в мусорном баке», которая наполовину уничтожилась из-за встроенного шредера в 2018-м.

Зачем вообще нужно выяснять, кто создавал эти перфомансы? Основной мотив прозаичен: так проще подтверждать подлинность работ через Pest Сontrol и урегулировать споры об авторских правах. Выходит, это нужнее тем, кто владеет предметами искусства.

Широкая аудитория тем временем негодует: зачем вообще разоблачать анонимный стрит-арт? Что это дает обществу? Человек пытался делать искусство именно так, зачем ему мешать? «В жизни не так много безобидных радостей», «Кто следующий — Дед Мороз?»,— читатели признаются, что избегают материалов в сети о том, кто на самом деле рисовал «Любовь в мусорной корзине», «Сына сирийского мигранта» и «Мобильных любовников». В целом, навык уже многими прокачанный. Но тут и я понятия не имею, кто рисовал за Бэнкси.

Яна Лубнина