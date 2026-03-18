Фото: Dreame Nebula Next 01X

Фото: Dreame

В прошлом году по миру было продано почти 21 млн электромобилей, подсчитали аналитики Rho Motion. Производители бытовой техники из Китая обнаружили в этом отличный вариант диверсификации. Как минимум пять крупных брендов — Midea, Haier, Hisense, Dreame и Roborock — либо уже показали свои автомобильные концепты и платформы, либо открыто заявили о планах создавать решения для электрокаров. Это, конечно, без учета, пожалуй, самого яркого примера — Xiaomi.

Для части вендоров выход в автоиндустрию — это витрина возможностей. Huawei, например, сама не продает машины, но активно предоставляет технологический стек (операционную систему, автопилот и силовую электронику) таким брендам, как Aito, Avatr, Voyah и другим. Довольно заметно в тренд вписывается и Dreame. В России компания известна, скорее, как производитель пылесосов, но глобально она уже показала несколько концептов своих электрокаров.

Последним стал кроссовер Nebula Next 01X. Компания привезла его на выставку Appliance & Electronics World Expo 2026. Машина получила первую в мире готовую к серийному производству твердотельную батарею Starry Sky Crystal Core на 60 А·ч с плотностью ячейки 450 Вт·ч/кг, заявляют разработчики. В сравнении с популярными Li-ion решениями это обозначает запас энергии в полтора-два раза больше при той же массе аккумулятора.

Вдобавок к этому инженеры Dreame пообещали почти удвоить плотность ячеек на своих батареях уже к концу следующего года. Для индустрии в целом подобные значения ожидаются на горизонте 2030-го.

Электрическая энергия позволяет достигать пугающе быстрых разгонов. Nebula Next 01X в версии с четырьмя электромоторами добирается до отметки в 100 км/ч меньше, чем за две секунды. Напомню, что эта динамика гиперкара упакована в формат кроссовера-купе.

То, что машину показали на выставке потребительской электроники, не случайность. Кроссовер будет вписан в экосистему бренда. Подход схож с платформой Xiaomi «Человек, автомобиль, дом». Машина тут — еще один терминал, который продолжает сценарии пользователя за пределами квартиры.

Александр Леви