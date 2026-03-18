Угроза для троих

Агрессия против Ирана стала катализатором резкого роста напряженности на Ближнем Востоке, затронув политические, экономические и военные аспекты региона. Боевые действия, начавшиеся с совместных ударов США и Израиля по Ирану в феврале 2026 года, привели к эскалации насилия, дестабилизации региона и усилению геополитических противоречий. Эскалация конфликта стала серьезным испытанием для стабильности Ближнего Востока.

Милан Лазович, эксперт РСМД

Вооруженный конфликт усилил геополитические противоречия, создал серьезные угрозы для экономики, безопасности и инфраструктуры региона, а также повысил риски дальнейшего распространения насилия.Ситуация остается крайне нестабильной, и ее развитие зависит от действий ключевых игроков и возможности международного сообщества добиться деэскалации.

Война в Иране оказывает значительное влияние в том числе и на Южный Кавказ, затрагивая многие аспекты жизнедеятельности региона. Армения, Азербайджан и Грузия по-разному реагируют на конфликт, но все они сталкиваются с рядом рисков и потенциальных угроз.

Для Армении Иран имеет ключевое значение в нескольких сферах:

•Логистика и транзит. Через Иран проходит около 25% внешнеторгового грузопотока Армении. Это особенно важно, учитывая, что границы с Турцией и Азербайджаном пока еще остаются официально закрытыми и не реализующими свой транзитный потенциал в полном объеме. Иран служит для Армении своеобразным «окном в мир», обеспечивая доступ к рынкам Китая, Индии и других стран.

•Энергетика. Между Арменией и Ираном действует энергетическое соглашение, по которому 1 куб. м газа из Ирана обменивается на 3 кВт•ч электроэнергии из Армении. Поставки газа играют роль в поддержании топливно-энергетического баланса юга Армении.

•Безопасность. Иран традиционно выступал балансирующим игроком на Южном Кавказе, будучи своего рода противовесом Азербайджану и Турции. В случае ослабления или поражения Ирана Армения может лишиться этого сдерживающего фактора, несмотря на то, что у Еревана параллельно идет процесс нормализации отношений с Баку и Анкарой.

Конфликт в Иране угрожает нарушить эти связи, что может привести к транспортной блокаде Армении, особенно если мирный процесс с Азербайджаном и Турцией будет идти медленно или сорван.

Кроме того, есть риск наплыва беженцев из Ирана, что создаст дополнительные социальные и экономические нагрузки.

Последствия атаки беспилотников в Саудовской Аравии

Азербайджан также сталкивается с рядом рисков:

•Инцидент с беспилотниками в Нахичевани. В марте 2026 года два иранских беспилотника атаковали гражданские объекты в Нахичевани, что привело к дипломатическому кризису. Впрочем, ситуация обсуждалась и на высшем уровне между Баку и Тегераном, где последний заявил, что не имеет отношения к атаке. Азербайджан временно закрыл границу с Ираном, эвакуировал посольство из Тегерана и провел операцию по нейтрализации предполагаемой иранской шпионской сети. Риски безопасности сохраняются, однако глобально ни Иран, ни Азербайджан не заинтересованы в двусторонней эскалации.

•Опасения относительно сепаратизма. Эта тема активно муссируется в СМИ, однако имеет мало общего с реальностью. В Иране проживает значительное число этнических азербайджанцев. Однако официальный Баку не намерен разыгрывать эту карту, уважая территориальную целостность Исламской Республики и стремясь сохранить, насколько это возможно, стабильные отношения. Эта тема скорее может использоваться теми, кому выгодно спровоцировать конфликт между Азербайджаном и Ираном.

•Экономические риски. Конфликт может нарушить транспортные коридоры и энергетическую инфраструктуру либо серьезно нарушить их работу, что повлияет на экономику Азербайджана. Речь идет об МТК Север—Юг, Срединном коридоре, акватории Каспийского моря.

Азербайджан стремится сохранить нейтралитет и равноудаленную позицию, подчеркивая уважение суверенитета Ирана и недопустимость вмешательства в конфликт.

Грузия, не имеющая общей границы с Ираном, также ощущает последствия конфликта:

•Транзитная роль. Как ключевой транзитный узел Южного Кавказа, Грузия уязвима к дестабилизации в регионе. Через ее территорию проходят важные транспортные и энергетические маршруты, соединяющие Каспийский регион, Турцию и Европу.

•Политические риски. Грузинская оппозиция активно поддерживает США и Израиль, что создает внутреннее напряжение. Власти же стремятся сохранить баланс, не принимая ничью сторону, чтобы не навредить национальным интересам.

•Экономические факторы. Хотя зависимость Грузии от Ирана невелика (торговый оборот в 2025 году составил около $290 млн), конфликт может повлиять на морские грузоперевозки и туризм.

С разрастанием конфликта вокруг Ирана можно наблюдать усиление геополитической конкуренции в регионе.

Если Иран ослабнет или потерпит поражение, это повлечет существенное изменение баланса сил на Южном Кавказе.

Из-за ослабления влияния России и Ирана США и Китай увеличивают свое присутствие в регионе. Вашингтон делает ставку на военно-политические методы, Пекин — на инвестиции и торговлю. В случае ослабления Ирана Турция также может усилить свои позиции на Южном Кавказе.

Война в Иране создает для Южного Кавказа целый комплекс вызовов — от непосредственных угроз безопасности и экономическим связям до долгосрочных геополитических изменений.

Реакция стран региона различается, но все они стремятся минимизировать риски и сохранить стабильность.

Милан Лазович, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД)