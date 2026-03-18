МИД Германии сообщил о проведении переговоров с оппозицией в Иране

Добиться смены режима в Иране посредством военных методов не удастся, считает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, соответствующие изменения должны происходить изнутри. Сигналы о том, что изменения грядут, уже есть, сказал он, подчеркнув, что Германия ведет переговоры с оппозицией.

«Учитывая жестокость и беспощадность этого режима, желательно, чтобы произошла смена»,— заявил министр иностранных дел на пресс-конференции со своим французским коллегой (цитата по Reuters). «Я просто верю, что это должно развиваться внутри страны, и, к счастью, есть позитивные сигналы в этом направлении»,— сказал он.

С 28 февраля США и Израиль проводят военную операцию в Иране. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Иран в ответ атакует Израиль и военные объекты США на территории ближневосточных государств.

Анастасия Домбицкая