В России растет спрос на фальш-кремацию

Услуги фальш-кремации в России становятся более востребованными, рассказал в интервью “Ъ” владелец ГК Ritual.ru Олег Шелягов. Формат предполагает, что прощание с умершим происходит в траурном зале в регионе его проживания, затем тело на кремацию отправляют в другой регион России.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К фальш-кремации граждане могут прибегать в том числе вынужденно, из-за отсутствия в субъекте или городе крематория. Но рост спроса обеспечивает, вероятно, стремление сократить расходы. Цены на услуги ближайшего крематория могут быть выше, чем в соседнем субъекте, даже с учетом транспортных расходов, говорит господин Шелягов.

В целом в России все чаще предпочитают кремацию традиционному погребению в землю. По словам Олега Шелягова, в Санкт-Петербурге кремацию выбирают 70% клиентов, в Москве — более 50%. Услуга постепенно становится наиболее распространенным способом погребения в северных регионах, где в зимнее время копка становится затрудненной. В южных регионах кремация только начинает применяться.

