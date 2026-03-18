Вторичка тянет автокредиты

Россияне стали чаще брать кредиты на покупку машин с пробегом. С начала года число запросов превысило 60 тыс. — это на 18% больше показателей 2025-го. А в деньгах объем увеличился сразу на треть, до 82 млрд руб., подсчитали аналитики «Автостата» и Frank RG. Средняя сумма, которая требуется на покупку машины на вторичном рынке, — около 1,4 млн руб. Ставка хоть и снизилась, но все равно находится в районе 22%. При этом одобряют лишь 28% кредитов.

На рынок пытаются зайти цифровые платформы, которые могут нарастить долю, говорит автоэксперт Олег Мосеев: «На низкой базе в России рост всегда проходит быстрее. Автокредитование на вторичном рынке не так значимо, как в сегменте новых автомобилей, но здесь действительно снизились ставки, и выросла одобряемость. Интерес к кредитам на вторичку был всегда: часть покупателей вынуждена была брать потребительские кредиты, а часть качественных заемщиков переместилась из сегмента новых автомобилей в сегмент автомобилей с пробегом из-за высокой стоимости новых машин. Кроме того, развивается финтех: например, "Авито" рассматривает кредитование сделок между физлицами, что раньше происходило редко. Благодаря этому проникновение кредитов на вторичном рынке будет продолжать расти».

В сегменте новых автомобилей количество кредитов наоборот сократилось на 10%. Но в деньгах показатель увеличился на 21% из-за роста цен. Смещение спроса в сторону авто с пробегом частично связано с увеличением потока параллельных машин. За первые два месяца их ввезли в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. В топе продаж — Mazda, Toyota, BMW и Volkswagen

Интерес к ушедшим маркам будет расти, считает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков: «В целом рынок за этот период тоже снизился, хотя не на 10%, а примерно на 4%. Китайские производители, так сказать, немного выдохлись с точки зрения субсидий, и им становится менее интересно поддерживать продажи. По китайским брендам заметно, что они сворачивают свои программы. Кроме того, выросла доля параллельного импорта: два месяца прошлого года она составляла около 6%, сейчас — 15%. В сегменте параллельного импорта кредитование, как правило, не используется, доставка идет под заказ из-за рубежа. Поэтому рынок просел не так сильно, но траектория продаж изменилась.

Будут ли поставки по альтернативным маршрутам увеличиваться? Доля параллельного импорта, скорее всего, сохранится на уровне 15-16% в марте и, вероятно, в апреле. Все будет зависеть от того, как быстро Минпромторг внесет следующие изменения. Сейчас реализуется спрос "ждунов" прошлого года — людей, которые надеялись на возвращение официальных брендов. Эта надежда отпала, и теперь они ищут, как приобрести более новые продукты привычных брендов, но не китайские».

Парк китайских автомобилей в России не превышает 5-6% от общего числа машин. При этом сокращается и доля официально представленных на рынке марок из КНР. Сейчас она составляет 40%.