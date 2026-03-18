В России создали ИИ-систему для выявления метастазов рака

Российские ученые разработали систему искусственного интеллекта для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфатических узлах. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Проект реализован совместно с ИТ-компанией Medical Neuronets и специалистами Московской городской онкологической больницы № 62.

Система работает в два этапа. Сначала алгоритм анализирует цифровой препарат целиком и выделяет подозрительные участки, затем проводит детальный разбор и обозначает границы опухолевых клеток с помощью полупрозрачной маски. Такой подход позволяет врачу быстрее ориентироваться и сосредоточиться на ключевых зонах.

Разработка используется как инструмент поддержки принятия решений и не заменяет врача. Технологию планируют интегрировать в цифровые рабочие места патоморфологов для снижения риска пропуска мелких очагов и повышения точности диагностики.