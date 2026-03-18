Депутат Аммосов предложили закрыть асфальтные дороги для крупнотоннажных грузовиков
Депутат Госдумы Петр Аммосов (КПРФ) предложил запретить движение автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн по асфальтобетонным дорогам. Такие дороги, по словам депутата, приходят в негодность через полгода при регулярном использовании крупнотоннажниками.
«Мое личное мнение, больше 10 тонн — по крайней мере, по территории республики Саха (Якутия), вообще, населенные пункты, где есть асфальт, — нельзя запускать "сорокачей" или "двадцатитонники"», — сказал депутат на конференции «Ъ».
В России действуют нормы на допустимую нагрузку на оси автотранспорта. Одиночный автомобиль на двух осях при движении может весить до 18 тонн, автопоезд на трех осях — до 28 тонн.
«Правильно было отмечено, что нагрузка основанная на грунт, особенно на асфальто-бетонные дороги — июнь, май. Надо запрещать <...> Проехал он, микротрещина получилась — 10, 20 машин — через полгода этой автомобильной дороги нет уже», — объяснил причину инициативы Петр Аммосов.