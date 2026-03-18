Экс-директору «Горизонта» предъявили обвинение по делу о гособоронзаказе

В Ростове-на-Дону задержали бывшего генерального директора АО «Горизонт» Игоря Хохлова. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Фигурант раскаялся и дал признательные показания, сообщили в СКР.

По версии следствия, в 2022-2024 годах с «Горизонтом» заключили контракты на поставку радиоэлектронного оборудования. В 2023 году обвиняемый отправил заказчику документы с ложными сведениями об объемах выполненных работ, указано в материалах.

Ущерб от действий господина Хохлова оценили более чем в 16 млн руб. Суд наложил арест на имущество бывшего гендиректора общей стоимостью более 20 млн руб. Также «обеспечено возмещение ущерба Минобороны России в сумме 9 млн руб.».

Никита Черненко