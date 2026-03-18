Forbes: спрос на подключение стационарного телефона в центре Москвы вырос вдвое

Очередь на подключение фиксированной телефонии в центре Москвы составляет три-четыре недели. Об этом Forbes заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, прирост спроса на подключение стационарного телефона в разных регионах России из-за перебоев с мобильной связью составляет от 30 до 70%.

«Очередь на подключение растягивается, потому что у компаний нет достаточно команд ... В Москве формально этого роста нет, но если мы берем только Садовое кольцо, то начиная с 9–10 марта увеличение практически двукратное»,— рассказал эксперт.

Фиксированную телефонию в Москве сейчас в подавляющем большинстве подключают юридические лица, включая кафе и рестораны, отметил Эльдар Муртазин. Во-первых, от возможности принять звонок клиента зависит бизнес, во-вторых — проводной телефон сегодня зачастую — «придаток к интернету», указал аналитик. «Многие подключают дополнительные каналы другого провайдера и заодно включают телефон. То есть тут такое комбо — два в одном»,— объяснил он.

По словам гендиректора Ассоциации операторов телефонной связи Сергея Ефимова, ограничения мобильного интернета в Москве почти не изменили спрос на подключение стационарных телефонов. На протяжении нескольких лет регуляторы проводят кампанию по продвижению услуг подвижной связи «большой четверки» и «скрытое одобрение дискредитации фиксированной телефонной связи и фиксированного доступа в интернет», утверждает господин Ефимов. «Мобильная связь представляется очень удобной для тотального контроля за каждым отдельным гражданином и территории, на которой граждане общаются»,— заявил он, указав, что в Москве фиксированная телефонная сеть сократилась более чем на 50%.

За 2025 год объем рынка фиксированной телефонной связи сократился на 3,9%, подсчитал «ТМТ Консалтинг». Число абонентов снизилось за год на 8,1% (на 1,2 млн). Из-за отказа от квартирных телефонов доходы в домашнем сегменте падают ускоренными темпами, как и в предыдущие годы, указали в агентстве.