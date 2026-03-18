Украина опасается дефицита ракет Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке

Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за военных действий на Ближнем Востоке. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

Владимир Зеленский сообщил, что у него «очень плохое предчувствие» относительно влияния ближневосточного конфликта на ситуацию на Украине. Помимо повышения цен на энергоносители, речь может идти об истощении американских резервов и сокращении производства средств ПВО, указал он.

По словам Владимира Зеленского, конфликт между Израилем и Ираном неизбежно приведет к дефициту Patriot, что станет проблемой для Украины.

С 28 февраля США и Израиль проводят военную операцию в Иране. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Иран в ответ атакует Израиль и военные объекты США на территории ближневосточных государств.

