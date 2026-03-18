Не желающих рожать россиянок будут отправлять к медицинскому психологу

Минздрав рекомендовал направлять на консультацию к медицинскому психологу женщин, которые во время репродуктивной диспансеризации заявят о нежелании иметь детей. Такое положение содержится в документе ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Во время анкетирования женщинам предлагается ответить, в том числе, на вопрос о желаемом количестве детей. Если ответ будет «0», респондентку «рекомендовано направить на консультацию медицинского психолога» с целью «формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Из документа следует, что также Минздрав подчеркивает необходимость своевременно лечить заболевания, способные негативно влиять на репродуктивную функцию, включая эндокринные, сердечно-сосудистые и хронические воспалительные процессы. Отдельное внимание уделяется профилактике и лечению инфекций, передающихся половым путем.

Женщинам без выявленных гинекологических заболеваний, но с факторами риска, будут давать рекомендации по их устранению. Так, в документе указано, что время зачатия увеличивается вдвое при индексе массы тела более 35 кг/(м)2 и в четыре раза — при индексе меньше 18 кг/(м)2.