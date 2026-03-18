Объем предложения в сегменте высокобюджетной жилой недвижимости в Москве достиг показателя около 3,5 тыс. лотов, почти плюс 15% за год. Но квартиры в новостройках становятся компактнее и дороже. По данным экспертов компаний NF Group и «Аеон Девелопмент», в высокобюджетных проектах, включая дома класса премиум и делюкс, средняя площадь квартир и апартаментов в реализации стала более компактной (минус 6% за год), а бюджет сделки, наоборот, подрос (плюс 5% в годовой динамике).

При этом премиум-класс демонстрирует более динамичный рост экспозиции, на 16% за год, а делюкс-класс — только на 5%.На протяжении трех лет наибольший объем предложения в премиум-классе сформирован вариантами площадью от 50 до 100 кв. м, бюджет покупки — от 50 млн руб. до 100 млн руб., отмечают брокеры. На них приходится почти четверть от всего объема предложения премиум-класса.

В пределах 15% было сформировано лотами аналогичной площади (от 50 до 100 кв. м), но более дорогими, от 100 млн руб. до 150 млн руб. Еще около 10% — это квартиры и апартаменты площадью от 100 до 150 кв. м стоимостью до 200 млн руб.

В классе делюкс больше всего вариантов было площадью от 150 до 200 кв. м и стоимостью более 500 млн руб., а также площадью более 250 кв. м и с аналогичным бюджетом. У этих групп около 15% от всего объема экспозиции делюкс-класса соответственно.

Светлана Бардина