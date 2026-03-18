Чиновников и бизнес Ставрополья обвинили в мошенничестве при строительстве в ЛНР

Руководителя коммерческой организации, бывшего начальника управления капитального строительства администрации Невинномысска, инженера организации стройконтроля и индивидуального предпринимателя обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при восстановлении рада объектов в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с мая 2022 года по декабрь 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, представили в администрацию Невинномысска ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ по восстановлению ряда объектов инфраструктуры в Антраците ЛНР.

В результате действий фигуранта бюджету Невинномысска причинен ущерб на 22 млн руб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении еще двух соучастников также рассматриваются в суде, один из них находится в международном розыске.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все