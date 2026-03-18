Сколько бы ни говорили о том, что люксу по-прежнему необходим традиционный офлайн-ритейл (с витринами, бутиками и личным контактом с клиентом), цифровая среда все глубже проникает в этот сегмент, считавшийся почти исключительно офлайновым.

Особенно это заметно в мире bespoke — вещей, сшитых под конкретного клиента. Раньше индивидуальные заказы почти всегда предполагали визит в бутик: нужно было посмотреть образцы материалов, обсудить детали с мастером, буквально собрать предмет по частям. Но сегодня многие бренды переносят этот опыт в онлайн с помощью конфигураторов, которые позволяют клиенту самому собрать будущее изделие прямо на сайте.

Один из наглядных примеров — конфигуратор итальянского бренда Montegrappa, который позволяет сконструировать собственную ручку. На сайте можно выбрать, какой она будет: перьевой, роллерной или шариковой. А также определить материал корпуса, цвет и фактуру, отделку металлических деталей, тип пера и даже добавить персональную гравировку.

Похожий подход применяет Piaget для часов Andy Warhol. На сайте марки можно собрать свою интерпретацию этой культовой модели, подобрать корпус из белого или розового золота, форму стрелок, один из каменных циферблатов (от оникса до малахита), а также цвет и размер ремня и другие детали, превращая культовую модель в персональный объект.

У Rimowa есть онлайн-сервис кастомизации чемоданов, с помощью которого пользователь может выбрать цвет корпуса, ручек, колес и багажного тега, создавая уникальную версию знаменитого рифленого багажа. Так конфигураторы становятся новым цифровым эквивалентом мастерской — местом, где клиент может не просто купить предмет роскоши, а поучаствовать в его создании.

Анна Минакова