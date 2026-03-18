Отзывные кампании — явление у автопроизводителя довольно частое. Как правило, оно касается замены какой-то детали у конкретной модели конкретного года выпуска, которая в процессе эксплуатации показала свою ненадежность. Пару недель назад, например, компания Subaru отзывала свои авто, потому что выяснилось, что из-за несовершенства уплотнителей крышки бензобака возможна утечка топлива. Но чтобы автомобильная марка отзывала машину для устранения дизайнерской ошибки, такое встретишь редко.

На днях официальные дилеры Ferrari по всему миру начали предлагать своим клиентам, купившим кроссовер Ferrari Purosangue или купе 12Cilindri, пригнать свои сокровища на сервис, где им заменят тачскрины на рулевом колесе на физические кнопки. То есть вынут блок управления меню телефона и климат-контроля, где упомянутые функции управлялись сенсорно, и вставят на их место внешне практически неотличимый блок с физическими органами управления.

Такое решение в Ferrari приняли в ответ на критику дизайнерских решений, примененных в моделях последних лет. Причем, касалось это не только Purosangue и 12Cilindri, но и гибридного суперкара SF90, а также модели Amalfi. Клиенты были просто возмущены тем, что вместо кнопок и «крутилок», которые можно найти интуитивно, появились микроэкранчики, для управления которыми надо отвлекаться от дороги. А клиенты у марки Ferrari не такие, которым можно сказать: «Ешь что дают и говори спасибо». Поэтому пришлось не только учесть это в разработке перспективных моделей, но и пойти на ретрофит.

Так что если завтра в дилерском центре какого-нибудь китайского бренда вам будут говорить, что у их сверхсовременного автомобиля большинство функций управляются через центральный экран, в том числе настройка зеркал и даже открывание бардачка перед передним пассажиром, вы можете возразить, что это не круто, сославшись на горький опыт Ferrari.

Дмитрий Гронский