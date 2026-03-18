«Решение только одно — оградить себя от всяческих соблазнов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Представьте: вы только что встали из-за стола с чувством сытости и четким намерением больше в холодильник не заглядывать. Но тут в ленте всплывает предательская реклама аппетитных хрустящих крылышек или нежнейшего пончика. И вот вы уже открыли сервис доставки еды — решимости больше нет.

Дело тут не в силе воли. Исследование британских ученых, опубликованное в журнале Appetite, показывает: мозг реагирует на пищевые стимулы, даже когда мы не хотим есть. Исследователи провели эксперимент, подключив 76 добровольцев к прибору для изучения активности мозга. Сначала голодные испытуемые оценивали привлекательность закусок — сладостей, чипсов, попкорна. Затем прошли тест, где за каждый правильный ответ им показывали картинки желанной пищи. В середине эксперимента участников наконец накормили, но игра продолжилась.

Несмотря на чувство насыщения, мозг испытуемых все так же радостно реагировал на картинки с только что съеденными закусками. Исследователи считают: это верный путь к перееданию. Человечество веками ставило знак равенства между определенными продуктами и удовольствием, тем самым приучив мозг реагировать на эти сигналы вопреки насыщению.

Кстати, люди с невероятной силой воли тоже не могут противостоять эволюционным механизмам. И решение здесь только одно — оградить себя от соблазнов и не показывать своему внутреннему охотнику картинки с симпатичными пончиками.

Анна Кулецкая