Каскадную лестницу в курортном парке Железноводска закрыли на ремонт

Каскадную лестницу в Железноводске в Ставропольском крае временно закрывают для прохода посетителей изза текущего ремонта, который продлится около трех месяцев. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegramканале.

Мэр Железноводска уточнил, что передвижение по самой лестнице приостановлено, но обходной терренкур рядом с ней останется открытым для прогулок. Причиной ремонта стали агрессивные свойства местных минеральных вод, которые со временем повреждают строительные материалы, изза чего властям пришлось ускорить принятие технических мер.

Каскадная лестница — одна из знаковых достопримечательностей Курортного парка, связывающая верхнюю и нижнюю части Железноводска. Ее протяженность составляет 860 метров, разница высот — около 110 метров, а на маршруте установлено 10 фонтанов и питьевой бювет с минеральной водой. В 2019–2020 годах лестницу уже реконструировали в рамках масштабного проекта благоустройства парка, удлинив и обновив ступени, фонтаны и освещение. С тех пор объект стал одним из главных туристических брендов курорта и ежегодно привлекает десятки тысяч посетителей.

В последние годы лестница неоднократно становилась объектом жалоб и пристального внимания властей: в 2023 году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, например, поручал разобраться с неработающими фонтанами на каскаде, на которые обращали внимание местные жители. В 2024 году в СМИ также появлялись сообщения о проблемах с финансированием работ и хищении средств при предыдущих ремонтах, что дополнительно обострило контроль за состоянием объекта. В мэрии подчеркивают, что нынешний этап — «текущий ремонт», а не масштабная реконструкция, и его цель — не столько улучшение внешнего вида, сколько обеспечение безопасности людей на маршруте.

Глава города Евгений Бакулин отметил, что властям понятно, что временный запрет на использование одной из главных достопримечательностей курорта может вызвать неудобства у отдыхающих и горожан. Однако в мэрии считают приоритетом здоровье и безопасность граждан, особенно в условиях повышенной нагрузки на объект в курортный сезон. Терренкур, проложенный вокруг горы Железная, останется открытым, чтобы туристы могли обходить закрытый участок и продолжать прогулки по парку.

Станислав Маслаков