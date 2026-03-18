Создателя фонда «Мы вместе» обвинили в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Создателю группы компаний «КМД Девелопмент» и фонда «Мы вместе» Юрию Королеву предъявили обвинения по делу о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. По данным источников РБК, ему вменили по четыре эпизода кражи и мошенничества, вымогательство и организацию преступного сообщества (ОПС).

Предприниматель находится под стражей с 22 октября 2025 года. Собеседники издания уточнили, что ранее господин Королев проходил по делу в статусе свидетеля. Вину он не признает.

Дело о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево возбудили в 2024 году, всего по нему проходят 40 фигурантов. По версии следствия, участники ОПС под разными предлогами вымогали деньги у участников спецоперации. В ряде случаев злоумышленники обращались с просьбами о помощи, другие предлагали жертвам выпить. Некоторые фигуранты работали таксистами и завышали стоимость поездок.

Следователи считают, что схему организовала лобненская преступная группировка. Помимо Юрия Королева, одним из организаторов группировки следствие считает Ваге Хачатряна. В июне 2025 года его заочно арестовали, а в феврале 2026 года экстрадировали из Армении.

Никита Черненко