Старший священник Храма-на-Крови предложил сделать монархию символом России

В Екатеринбурге старший священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим Миняйло выступил с заявлением о необходимости возрождения монархии в России. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале храма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Миняйло

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Высказывание протоиерея стало ответом на публикацию Telegram-канала «МИГ России». В ней говорилось о том, что России требуется создать собственную орбитальную космическую станцию — таковые были ранее у СССР. При этом станция должна стать «цивилизационным символом России».

«Думается, станция, безусловно, нужна. Однако для цивилизационного символа России, мягко говоря, слабовато и не концептуально, а вот возродить самодержавное монархическое правление будет в самый раз. Нам не вовне, не в космос нужно, нам в себя нужно придти. К себе вернуться, тогда и космос вернется к нам. И не только...»,— сказал Максим Миняйло.

Как сообщал «Ъ», Международную космическую станцию (МКС) в 2028 году начнут постепенно сводить с орбиты, а в 2030-м запланировано ее затопление. Заменить ее должна Российская орбитальная станция (РОС), начало развертывания которой запланировано на 2028 год.

Ирина Пичурина