В Томске совершено меньше всего сделок по покупке жилья среди регионов РФ

Наименьшее количество сделок с жильем по итогам 2025 года среди 30 крупных городов России зафиксировано в Томске, Тольятти и Москве. Количество сделок в этих городах составляет менее 1 сделки на 1000 жителей в месяц или 11-13 в год, подсчитали аналитики «Циана». В среднем по стране заключается чуть менее двух сделок на 1000 человек в месяц (или около 20 в год).

Максимальные показатели отмечены в Краснодаре, Тюмени и Екатеринбурге (за месяц совершается по 3 сделки на 1000 жителей или 33-39 сделок в год).

«В Томске и Тольятти меньше всего продаж среди анализируемых городов, хотя по численности населения они находятся в середине списка. Активность покупателей в этих городах понижена, в т.ч. и из-за ограниченного выбора на рынке. В Москве такой низкий показатель связан с высокой численностью населения: сделок заметно больше, чем в других городах, но отрыв по населению еще сильнее», — отмечают эксперты платформы.

В Новосибирске заключается чуть менее двух сделок на 1000 человек в месяц (или около 20 в год), Красноярске менее 1,5, Омске менее 1,2.

