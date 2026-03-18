Огонь из всех черпаков

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд утвердил приговор повару мотострелкового батальона Максиму Парилову, расстрелявшему в зоне СВО в пьяном угаре своего командира за сделанное ему замечание. Младший сержант, получивший 17 лет строгого режима, уверял, что расправу учинил его собутыльник, свалив на него вину. По версии Максима Парилова, признательные показания из него самого выбили, а суды проигнорировали доказательства невиновности. Между тем отбывать наказание он все же не будет — после приговора повар заключил новый контракт, вернулся на СВО, где был ранен и сейчас проходит курс реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жалобу осужденного Максима Парилова 12 марта отклонила судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ. Сам осужденный и его адвокат Сергей Долженко участвовали в ней по видео-конференц-связи.

По мнению защитника, представленные доводы об отмене приговора и направлении материалов дела об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности на новое разбирательство суд рассмотрел формально, просто утвердив решение, согласно которому Максим Парилов должен был провести годы в колонии строгого режима.

Максим Парилов заключил контракт с Минобороны 2 ноября 2023 года.

Мужчине уже было за тридцать, он жил и работал в Комсомольске-на-Амуре. Согласно официальным данным, на гражданке он был трудоустроен, являлся отцом трех малолетних детей и характеризовался положительно.

При этом ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и неуплату алиментов. В феврале 2024 года Максим Парилов был назначен на должность старшего повара хозяйственного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона, который находился в зоне СВО в Запорожской области.

19 марта Максим Парилов со своим сослуживцем распивал 2 л водки, привезенной из Мариуполя. В 2:15 сильно выпившие бойцы решили подышать воздухом и пострелять из автомата Калашникова. Оружие было закреплено за собутыльником Парилова. На выстрелы прибежал прапорщик, который всего неделю назад был назначен командиром взвода обеспечения.

Согласно выводам следствия и суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи недовольным замечаниями со стороны прапорщика, Максим Парилов произвел три выстрела из автомата в область головы потерпевшего, а после того как тот упал, еще девять — в его тело.

На допросе повар, в крови которого обнаружили и следы каннабиноидов, признался в убийстве в присутствии адвоката по назначению, а через пару дней подтвердил свои показания на месте происшествия. Впрочем, потом он заявил, что признания из него выбили, а расследование велось с обвинительным уклоном.

По словам адвоката Сергея Долженко, вступившего в уголовное дело уже на стадии суда, травмы у подзащитного были зафиксированы как врачами райбольницы, так и медиками СИЗО в Донецке. Речь шла о переломе челюсти и многочисленных гематомах на лице, голове, груди и туловище. А когда он якобы стал возражать против несправедливых обвинений при проверке показаний на месте, ему устроили имитацию расстрела, выпустив несколько очередей над головой.

По версии самого повара, прапорщика убил его собутыльник, недовольный придирками нового командира.

Он же якобы потом стер свои отпечатки пальцев с автомата — там позже вообще не нашли никаких следов.

Адвокат особо отметил, что, несмотря на то что младший сержант расстрелял злополучной ночью, по версии следствия, больше десяти патронов, на руках и одежде не было обнаружено следов пороха. При этом, по его словам, смывы с рук второго участника инцидента, показания которого стали основными в деле, экспертам не отправляли.

В деле имелись показания других сослуживцев, однако они являлись скорее косвенными, поскольку больше непосредственных очевидцев расстрела не имелось. Употребление наркотиков Максим Парилов не отрицал, но пояснял, что «баловался травкой» он еще за две-три недели до гибели прапорщика.

Полученные поваром перелом и синяки стали поводом проверки на предмет наличия признаков превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств со стороны участников расследования, которые подтверждения не нашли.

Между тем как постоянное судебное присутствие Южного окружного военного суда в Донецке, так и апелляционный военный суд в подмосковной Власихе и военная коллегия ВС РФ посчитали, что картина происшедшего предельно ясна.

Сергей Долженко, в свою очередь, заявил “Ъ”, что не может согласиться с позицией судов, основанной только на признаниях и словах второго участника инцидента. Однако решение о подаче надзорной жалобы будет принято после консультаций с фигурантом и его родственниками.

Сам Максим Парилов продолжает службу в армии. После этапирования из Донецка в Хабаровск для отбытия 17-летнего срока он заключил с Минобороны новый контракт.

Осужденного направили в штурмовики, недавно он получил осколочные ранения ног, находился в госпитале, а сейчас — в отпуске. При этом на него как на ранее осужденного наложены определенные ограничения, и отдыхает он по месту постоянной дислокации своей воинской части в Бурятии.

Сергей Сергеев