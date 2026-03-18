Лыжник Клэбо выступит на заключительном этапе Кубка мира после сотрясения мозга

Норвежец Йоханнес Клэбо примет участие в заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в американском Лейк-Плэсиде. Об этом спортсмен заявил телеканалу NRK.

Йоханнес Клэбо

Фото: Lehtikuva / Petri Korteniemi / Reuters

Фото: Lehtikuva / Petri Korteniemi / Reuters

12 марта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене Клэбо упал во время полуфинального забега в спринте. На спуске американец Бен Огден наступил на его лыжу. Клэбо ударился затылком и долго не мог подняться. У него было диагностировано легкое сотрясение мозга.

«Я понимаю, что подготовка будет не самой оптимальной: и из-за долгого перелета, и из-за того, что не успею адаптироваться к часовым поясам. Но я хочу выступить на заключительном этапе Кубка мира»,— сказал Клэбо. Как подчеркнул врач норвежской сборной Уве Фераген, «после наблюдений и обследований» в команде пришли к выводу, что лыжник готов к участию в соревнованиях.

Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде пройдет с 20 по 22 марта. В соревновательную программу турнира вошли гонка на 10 км с раздельным стартом, спринт и масс-старт на 20 км.

Йоханнесу Клэбо 29 лет. Ему принадлежит рекорд зимних Олимпийских игр по количеству золотых медалей — 11. Норвежец является пятикратным обладателем Кубка мира, также на его счету 15 побед на чемпионатах мира.

Таисия Орлова