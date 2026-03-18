Готовность нового водовода в Новоалександровском округе достигла 70%

Строители в Новоалександровском округе Ставропольского края капитально ремонтируют аварийный участок подающего водовода к станице Воскресенской и хутору Румяная Балка, сообщили в МинЖКХ СК.

Замена 2,7 км изношенных труб от местных очистных сооружений уже достигла 70% готовности. Это обеспечит стабильное водоснабжение 500 жителям и минимизирует риски порывов, которые раньше создавали постоянные неудобства.

Министр ЖКХ края Александр Рябикин подчеркнул, что работы ведут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Президент РФ обозначил эти цели как приоритет для развития регионов. Ремонт решает главную проблему участка — частые аварии и ухудшение качества воды из-за старых труб.

Новоалександровский округ давно борется с ветхими сетями водоснабжения, построенными в 1970–1980-е годы. В 2023 году здесь заменили 27 км асбестоцементного трубопровода от ОСВ-15 до села Раздольного. В 2024-м реконструировали сами очистные сооружения ОСВ-15 в станице Новотроицкой Изобильненского округа, откуда вода идет и в соседние районы. Эти проекты уже улучшили положение тысяч жителей, но аварийный участок к Воскресенской оставался узким местом.

В 2026 году планируется реконструкция 18 объектов, включая ремонт девяти водопроводов для 55 тыс. человек в Туркменском, Новоалександровском, Петровском и Георгиевском округах. Губернатор Владимир Владимиров назвал приоритетом полную замену коммуникаций, сформированных десятилетия назад без обслуживания. К лету 2026-го завершат реконструкцию ОСВ в Ипатово и Дивном, обеспечив стабильность для целых округов.

В Новоалександровском округе ранее построили 36-километровый водовод «Восточный», подключив шесть поселков без централизованной воды — Присадовый, Ударный, Светлый, Встречный, Кармалиновскую и Мокрую Балку. Реконструкция ОСВ в Новоалександровске удвоила производительность, позволив обслуживать 30 тыс. жителей города и восьми станиц. В апреле 2024-го крайводоканал заменил 1,12 км сетей в поселке Краснокубанском и станице Григорополисской, а на 2025-й запланировали 4 км ремонтов, включая 1,8 км в самом Новоалександровске.

Станислав Маслаков