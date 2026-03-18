В 2025 году санатории Ставрополья оказали платные услуги на 36,7 млрд рублей

Объем платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов Ставрополья в 2025 году составил 36,7 млрд руб. В 2024 году этот показатель составлял 36,3 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

По его словам, целевой вариант показателя объема платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов региона в 2026 году, составляет 37,1 млрд руб.

Андрей Толбатов сообщил, что в 2026 году в Ставропольском крае гостей принимают 128 санаторно-курортных учреждений. Это совокупно почти 18,5 тыс. номеров и 35,4 тыс. мест размещения. В 2025 году, по словам министра, в регионе работало 127 санаторно-курортных учреждений — 18 тыс. номеров и 35,2 тыс. мест размещения. В 2023-24 годах — 125 санаторно-курортных учреждений и порядка 34,2 тыс. мест размещения.

В 2024 году санатории Ставропольского края посетили почти 832,9 тыс. человек. За 2025 год пока данных Росстата нет, идет подсчет.

«Ставропольский край — уникальное место на туристской карте России. Оно имеет выгодное географическое расположение и значительные туристские и рекреационные ресурсы. Несомненно, “жемчужиной” всего региона являются Кавказские Минеральные Воды. Каждый из курортных городов КМВ обладает своей уникальностью и привлекательностью для туристов. Благодаря природным лечебным ресурсам у каждого города-курорта региона КМВ сформировался свой лечебный профиль, который и формирует интерес у туристов к лечебно-оздоровительному туризму»,— рассказал министр.

Так, по его словам, в Кисловодске успешно лечат заболевания кровообращения, дыхания и нервной системы, в Ессентуках — заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей и нарушений обмена веществ, в Пятигорске — заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, пищеварения, кожные и гинекологические (радоновые ванны), а в Железноводске — заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей и нарушений обмена веществ.

«Совместить профилактику и лечение с отдыхом можно в санаторно-курортных учреждениях, предлагающих специальные программы по оздоровлению. Разнообразие новых методик лечения для взрослых и детей вызывают особый интерес к региону. Санаторно-курортные учреждения используют собственную лабораторную базу, оснащенную современным лечебно-диагностическим оборудованием, которое позволяет пройти полное функциональное обследование»,— резюмировал Андрей Толбатов.

Дмитрий Михеенко