Песков о ликвидации руководства Ирана, ситуации на энергорынке и помиловании 23 женщин

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Пресс-секретарь президента России прокомментировал помилование 23 осужденных женщин и возможные контакты с Европой по энергосотрудничеству. Он также заявил, что в Кремле не считают необходимым участие европейских стран в переговорах по Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

О ситуации на Ближнем Востоке

  • Россия осуждает действия, направленные на ликвидацию и нанесение вреда представителям руководства Ирана.
  • Россия не считает необходимым комментировать вбросы о помощи Ирану в нынешнем конфликте.
  • США давали официальные комментарии об отсутствии информации о помощи России Ирану.

Об энергосотрудничестве с Европой

  • Энергорынок переживает серьезные потрясения из-за эскалации на Ближнем Востоке. Это затрудняет возможность прогнозирования развития ситуации.
  • Вопрос по поручению Путина о целесообразности досрочного выхода с европейского рынка газа находится на рассмотрении.
  • Путин всегда открыт к обсуждению самых острых вопросов, поэтому европейцам еще не поздно подать сигналы о готовности к энергосотрудничеству.

О помиловании 23 женщин

  • Решение президента России Владимира Путина помиловать 23 женщин стало ответом на работу общественников.

