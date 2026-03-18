Песков о ликвидации руководства Ирана, ситуации на энергорынке и помиловании 23 женщин
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Пресс-секретарь президента России прокомментировал помилование 23 осужденных женщин и возможные контакты с Европой по энергосотрудничеству. Он также заявил, что в Кремле не считают необходимым участие европейских стран в переговорах по Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
О ситуации на Ближнем Востоке
- Россия осуждает действия, направленные на ликвидацию и нанесение вреда представителям руководства Ирана.
- Россия не считает необходимым комментировать вбросы о помощи Ирану в нынешнем конфликте.
- США давали официальные комментарии об отсутствии информации о помощи России Ирану.
Об энергосотрудничестве с Европой
- Энергорынок переживает серьезные потрясения из-за эскалации на Ближнем Востоке. Это затрудняет возможность прогнозирования развития ситуации.
- Вопрос по поручению Путина о целесообразности досрочного выхода с европейского рынка газа находится на рассмотрении.
- Путин всегда открыт к обсуждению самых острых вопросов, поэтому европейцам еще не поздно подать сигналы о готовности к энергосотрудничеству.
О помиловании 23 женщин
- Решение президента России Владимира Путина помиловать 23 женщин стало ответом на работу общественников.