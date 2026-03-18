Экс-начальнику отдела ЖКХ кабмина Татарстана продлили домашний арест

Советский райсуд Казани продлил срок содержания под домашним арестом бывшему начальнику отдела ЖКХ аппарата кабинета министров Татарстана Фаилю Салихову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Господина Салихова задержали 9 февраля по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Экс-чиновника обвиняют по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По делу также проходит еще один предполагаемый соучастник.

После задержания Фаиль Салихов был уволен в связи с утратой доверия.

Анна Кайдалова