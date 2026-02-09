Начальник отдела ЖКХ и транспорта Татарстана задержан по делу о взятке
Начальник отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиль Салихов задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Фото: Официальный сайт правительства Республики Татарстан
Свою вину господин Салихов признал. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Задержан также еще один предполагаемый соучастник.