Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начальник отдела ЖКХ и транспорта Татарстана задержан по делу о взятке

Начальник отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиль Салихов задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Начальник отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиль Салихов задержан по делу о взятке

Начальник отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиль Салихов задержан по делу о взятке

Фото: Официальный сайт правительства Республики Татарстан

Начальник отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиль Салихов задержан по делу о взятке

Фото: Официальный сайт правительства Республики Татарстан

Свою вину господин Салихов признал. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Задержан также еще один предполагаемый соучастник.

Анна Кайдалова